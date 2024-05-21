人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅出席上海合作组织成员国外长理事会会议

2024年05月21日20:19 | 来源：新华网
小字号

　　新华社阿斯塔纳5月21日电（记者张继业）当地时间5月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在阿斯塔纳出席上海合作组织成员国外长理事会会议。

　　王毅表示，经过23年共同努力，我们成功将上合组织打造成本地区的安全屏障、合作桥梁、友好纽带和建设性力量。互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，已成为上合组织不断发展壮大的根本遵循，也是推动构建新型国际关系的一面旗帜。当前，百年变局加速演进，国际形势动荡变革。少数国家奉行霸权强权，拉小圈子，立潜规则，搞干涉打压、“脱钩断链”，甚至对地区“三股势力”推波助澜，目的就是企图压制“全球南方”战略自主，封堵新兴市场和发展中国家的振兴之路。世界越是变乱交织，我们越要坚守“上海精神”，把准正确方向，通过进一步做实、做强上合组织，更有效维护共同利益，应对各种挑战，捍卫公平正义。

　　王毅提出四点建议：

　　一要坚持战略自主，保持团结协作。独立自主是本地区国家的文明基因，讲信修睦是上合组织伙伴的长远选择。我们要共同维护团结协作的良好局面，尊重彼此核心利益，对话解决矛盾分歧，把本国的前途命运、地区的和平发展牢牢掌握在自己手中，绝不允许外部势力把本地区变成地缘政治的角斗场。

　　二要坚持安危共担，提升协作水平。安全是普遍的，以牺牲别国安全来谋求自身绝对安全既做不到，也要不得。中国先贤所讲的“不欲勿施、立己达人”为处理国与国关系提供了明智借鉴，共同、综合、合作、可持续的安全应该成为本地区的常态。中方愿同各方完善本组织应对安全威胁与挑战机制，深化安全交流合作，提升地区整体安全水平。我们要以全球安全倡议为指引，劝和促谈，主持公道，同国际社会一道破解安全难题，消弭冲突根源，引领全球安全治理，为维护世界和平作出不懈努力。

　　三要坚持普惠共赢，赋能合作发展。上合组织是经济全球化的推动者。我们要坚持区域融合发展的方向，实施更多合作项目，激发多边合作动力，增强本组织在全球经济版图中的分量，实现双赢、多赢、共赢。今年是共建“一带一路”第二个金色十年的开局之年，中方愿同各方一道，以更加务实高效的行动推进“一带一路”建设同本组织各国发展战略高质量对接，搭建更多合作平台，创造更多发展机遇，让合作成果惠及更多民众。

　　四要坚持开放包容，深化交流互鉴。上合组织积极践行平等、互鉴、对话、包容的文明观，大力支持以文明交流互鉴超越文明隔阂与冲突。我们要让多样文明百花齐放，让各国人民加深理解，筑牢世代友好的社会民意基础。

　　王毅强调，中国正在全面推进中国式现代化，将不断以自身新发展为世界提供新机遇。在中方实施高水平开放、推动高质量发展过程中，上合组织国家始终是重要合作伙伴。放眼世界，和平、发展、合作、共赢的大势不可阻挡，国际社会需要顺应历史潮流，做出正确选择。中方愿同本组织伙伴一道，积极倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，推动构建人类命运共同体，携手开创更加美好的未来。

　　与会各国外长在发言中高度评价上海合作组织作用和发展成就，一致认为面对复杂国际地区形势，成员国应弘扬“上海精神”，挖掘合作潜力，坚持开放包容，加强政治、经济和安全领域合作，推动互联互通，实现共同发展繁荣，为世界和平和可持续发展做出新贡献。各国外长谴责一切形式的恐怖主义，一致同意加强打击“三股势力”，维护地区和平稳定。各方认为，应坚持通过政治外交手段解决热点问题，尊重各国主权和领土完整，维护联合国宪章权威，反对单边主义，推动世界多极化。

　　会议为7月举行的阿斯塔纳峰会进行了全面准备。

　　会议开始前，各方外长为伊朗总统莱希和外长阿卜杜拉希扬不幸遇难默哀。

　　出席会议期间，王毅参加了哈萨克斯坦总统托卡耶夫的集体会见，分别同俄罗斯外长拉夫罗夫、白俄罗斯外长阿列伊尼克、吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫、乌兹别克斯坦外长赛义多夫举行了双边会谈。

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部