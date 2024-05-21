新华社阿斯塔纳5月21日电（记者张继业）当地时间5月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在阿斯塔纳出席上海合作组织成员国外长理事会会议。

王毅表示，经过23年共同努力，我们成功将上合组织打造成本地区的安全屏障、合作桥梁、友好纽带和建设性力量。互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，已成为上合组织不断发展壮大的根本遵循，也是推动构建新型国际关系的一面旗帜。当前，百年变局加速演进，国际形势动荡变革。少数国家奉行霸权强权，拉小圈子，立潜规则，搞干涉打压、“脱钩断链”，甚至对地区“三股势力”推波助澜，目的就是企图压制“全球南方”战略自主，封堵新兴市场和发展中国家的振兴之路。世界越是变乱交织，我们越要坚守“上海精神”，把准正确方向，通过进一步做实、做强上合组织，更有效维护共同利益，应对各种挑战，捍卫公平正义。

王毅提出四点建议：

一要坚持战略自主，保持团结协作。独立自主是本地区国家的文明基因，讲信修睦是上合组织伙伴的长远选择。我们要共同维护团结协作的良好局面，尊重彼此核心利益，对话解决矛盾分歧，把本国的前途命运、地区的和平发展牢牢掌握在自己手中，绝不允许外部势力把本地区变成地缘政治的角斗场。

二要坚持安危共担，提升协作水平。安全是普遍的，以牺牲别国安全来谋求自身绝对安全既做不到，也要不得。中国先贤所讲的“不欲勿施、立己达人”为处理国与国关系提供了明智借鉴，共同、综合、合作、可持续的安全应该成为本地区的常态。中方愿同各方完善本组织应对安全威胁与挑战机制，深化安全交流合作，提升地区整体安全水平。我们要以全球安全倡议为指引，劝和促谈，主持公道，同国际社会一道破解安全难题，消弭冲突根源，引领全球安全治理，为维护世界和平作出不懈努力。

三要坚持普惠共赢，赋能合作发展。上合组织是经济全球化的推动者。我们要坚持区域融合发展的方向，实施更多合作项目，激发多边合作动力，增强本组织在全球经济版图中的分量，实现双赢、多赢、共赢。今年是共建“一带一路”第二个金色十年的开局之年，中方愿同各方一道，以更加务实高效的行动推进“一带一路”建设同本组织各国发展战略高质量对接，搭建更多合作平台，创造更多发展机遇，让合作成果惠及更多民众。

四要坚持开放包容，深化交流互鉴。上合组织积极践行平等、互鉴、对话、包容的文明观，大力支持以文明交流互鉴超越文明隔阂与冲突。我们要让多样文明百花齐放，让各国人民加深理解，筑牢世代友好的社会民意基础。

王毅强调，中国正在全面推进中国式现代化，将不断以自身新发展为世界提供新机遇。在中方实施高水平开放、推动高质量发展过程中，上合组织国家始终是重要合作伙伴。放眼世界，和平、发展、合作、共赢的大势不可阻挡，国际社会需要顺应历史潮流，做出正确选择。中方愿同本组织伙伴一道，积极倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，推动构建人类命运共同体，携手开创更加美好的未来。

与会各国外长在发言中高度评价上海合作组织作用和发展成就，一致认为面对复杂国际地区形势，成员国应弘扬“上海精神”，挖掘合作潜力，坚持开放包容，加强政治、经济和安全领域合作，推动互联互通，实现共同发展繁荣，为世界和平和可持续发展做出新贡献。各国外长谴责一切形式的恐怖主义，一致同意加强打击“三股势力”，维护地区和平稳定。各方认为，应坚持通过政治外交手段解决热点问题，尊重各国主权和领土完整，维护联合国宪章权威，反对单边主义，推动世界多极化。

会议为7月举行的阿斯塔纳峰会进行了全面准备。

会议开始前，各方外长为伊朗总统莱希和外长阿卜杜拉希扬不幸遇难默哀。

出席会议期间，王毅参加了哈萨克斯坦总统托卡耶夫的集体会见，分别同俄罗斯外长拉夫罗夫、白俄罗斯外长阿列伊尼克、吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫、乌兹别克斯坦外长赛义多夫举行了双边会谈。

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