新华社北京5月21日电（记者马卓言、袁睿）针对美国国务卿布林肯向台湾地区领导人赖清德表达“祝贺”，外交部发言人汪文斌21日在例行记者会上答问时表示，美方做法严重违背美方所作仅与台湾地区保持文化、商务和其他非官方关系的政治承诺，敦促美方切实恪守不将台湾作为工具遏制中国等承诺，停止虚化掏空一个中国原则。

“美方做法严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重违背美方所作仅与台湾地区保持文化、商务和其他非官方关系的政治承诺，向‘台独’分裂势力发出严重错误信号。”汪文斌说，中方对此强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

汪文斌表示，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。中方一贯坚决反对美台开展任何形式的官方往来，坚决反对美方以任何方式、任何借口干涉台湾事务。

“我们敦促美方立即纠正错误，切实恪守拜登总统不支持‘台独’、不支持‘两个中国’‘一中一台’、不将台湾作为工具遏制中国等承诺，停止虚化掏空一个中国原则，停止以任何方式纵容支持‘台独’分裂势力，停止破坏台海和平稳定。”汪文斌说。

汪文斌表示，“台独”是死路一条，纵容支持“台独”注定失败。任何外部势力干预都阻挡不了中国统一的历史大势，任何挑战一个中国原则、危害中国国家主权和领土完整的行径都必将遭到中方坚决有力回击。

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