新华社古巴马坦萨斯5月20日电 通讯｜中医架起中古友好合作之桥

新华社记者李子健 林朝晖

当地时间20日上午，在古巴马坦萨斯省立福斯蒂诺·佩雷斯医院中医科门诊室外，多名患者在排队候诊。与往日不同的是，接诊的医生都是中国面孔。

受古方邀请，浙江省中医院派出6名中医专家赴古巴开展“第三届浙江省-马坦萨斯省中医周”活动，活动内容包括针灸、推拿义诊等。

66岁的梅嫩德斯自述长期受到右膝疼痛困扰，在接受多次针灸治疗后有所缓解。“没想到今天碰到了经验更丰富的中国医生，希望下次还能见到你们。”在进行了15分钟的温针灸后，她的脸上终于展露笑容，离开时步伐也变得轻盈。

母亲穆尼奥斯带着8岁的儿子萨米德候诊。她说，自己就是中医师，这次带孩子来看病既有求医的目的，也想趁此机会精进医术。经过一番深入交流，浙江省中医院的专家为患有哮喘的萨米德进行了小儿推拿，还对症设计了一套呼吸练习。

除义诊外，本届“中医周”还开展了同行学术交流活动，并向古方捐赠了中医相关的医疗物资和书籍。

福斯蒂诺·佩雷斯医院院长马丁内斯对本届“中医周”活动的顺利开展表示感谢，并希望中古两国能够延续这样的医疗合作，增进古巴民众的健康福祉。

带队的浙江省中医院党委书记何强介绍说，浙江省与马坦萨斯省结为友好省份以来，一直非常重视中医药方面的合作交流。浙江省中医院于2014年和2019年两次派出专家赴福斯蒂诺·佩雷斯医院举办“中医周”活动，在当地引发热烈反响。希望通过中医文化的传播，架起中古友谊的桥梁，为古巴人民的健康带来切实的福利。

中国驻古巴大使馆参赞韩立昕表示，“中医周”的举办既促进两省友好关系不断发展，更为两省多方位交流合作注入新动力。

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