新华社新西兰奥克兰5月20日电（记者郭磊）新西兰中国商业峰会20日在奥克兰举行。新西兰总理拉克森、贸易部长麦克莱，中国驻新西兰大使王小龙出席会议并讲话。双方聚焦经贸合作发展，就如何更好拓展两国合作展开深入交流。

5月20日，新西兰总理拉克森在奥克兰出席新西兰中国商业峰会并讲话。新华社记者 郭磊 摄

拉克森高度评价新中贸易成就。他说，去年的两国贸易额与2008年双方达成自贸协定时相比已增加数倍。他强调，新中经贸联系的稳定和发展对新西兰至关重要。

“与中国的经贸关系是我们繁荣的核心，政府将致力于发展这一关系。”拉克森说。他提到，除传统乳业、肉制品、木材出口外，中国的宠物食品市场和游戏产业是新西兰企业的蓝海。

王小龙表示，中新两国双边经贸合作取得了长足、迅猛发展，中国已连续十多年成为新西兰第一大贸易伙伴、出口市场和进口来源地，给两国和两国人民带来实实在在的好处。

麦克莱说，在近期的中国之行中，他感受到新西兰产品在中国市场的良好口碑以及中国市场为新西兰企业带来的新机遇。

新西兰政商界数百人出席当天的峰会。会上，新西兰商界代表也纷纷表达了对中国经济的积极看法。

(责编：艾雯、刘叶婷)