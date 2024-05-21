新华社雅典5月20日电（记者陈刚）希腊总理米佐塔基斯20日在北部港口城市塞萨洛尼基对首批中国制造的电动公交车正式在希腊投入运营表示欢迎。

当天，17辆由宇通客车生产的电动公交车在塞萨洛尼基投入运营。米佐塔基斯、中国驻希腊大使肖军正以及希腊基础设施和交通部官员一起参观了在城市道路上运行的电动公交车。

米佐塔基斯表示，受债务危机影响，希腊多年来无法为民众提供现代化“绿色”车队，这批中国电动公交车投入运营标志着希腊已彻底走出困难时期。

2023年10月，希腊基础设施和交通部与宇通客车签署250辆新型电动公交车的采购合同。今年4月，电动公交车陆续交付并接受运行测试。5月18日，首批46辆电动公交车开始在雅典投入运行。预计到6月底，全部250辆电动公交车将在雅典和塞萨洛尼基上路。

希腊公路交通运输公司首席执行官斯特凡诺斯·阿伊亚索格卢此前在雅典接受新华社记者采访时说，这批电动公交车不仅绿色环保，而且借助一系列现代技术为乘客提供更好体验。这些现代化的电动公交车“已被证明远远优于我们设定的标准，将真正改变雅典的交通”。

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