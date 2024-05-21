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第十届世界水论坛部长级会议在印尼巴厘岛举行

2024年05月21日14:27 | 来源：新华网
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新华社印度尼西亚巴厘岛5月21日电（记者陶方伟 郑世波）第十届世界水论坛部长级会议20日在印度尼西亚巴厘岛举行，与会代表围绕水资源管理挑战和解决方案进行讨论。

主持本届会议的印尼内政部长穆罕默德·蒂托·卡尔纳维安说，人口增长、污染和气候变化导致世界许多地区缺水，水是当前和未来全球面临的首要挑战。他呼吁，与会代表以本届会议为契机，推动开展具有包容性、影响力和互利性的水资源管理合作。

中国水利部部长李国英表示，中国统筹解决水灾害、水资源、水生态、水环境问题，在实现联合国2030年可持续发展议程涉水目标上取得重大进展。中国水利部将进一步深化与各国水领域交流合作，为推动落实联合国2030年可持续发展议程涉水目标作出新的更大贡献。

世界水理事会主席洛克·福勋、多国水主管部门部长、高级别官员，以及联合国教科文组织、联合国欧洲经济委员会等国际和地区组织负责人等出席会议。

世界水论坛一般每三年举办一次，是目前水领域规模最大的国际盛会，由世界水理事会和东道国政府共同主办。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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