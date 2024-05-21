新华社雅典5月20日电（记者陈刚）第20届希腊塞萨洛尼基国际书展日前在希腊第二大城市塞萨洛尼基举行，来自法国、罗马尼亚、阿联酋、中国等多国的出版机构参展，吸引近10万民众观展。许多参观者对中国图书展现了浓厚兴趣。

据参展的五洲出版社图书出版中心副主任苏谦介绍，本次书展上，出版社共带来上百种图书，涵盖政治、文化、科技、儿童阅读等领域。

记者看到，到中国展位参观的人中有年轻人、老人，还有带着孩子的父母，他们对关于中国文化、哲学等方面的图书很感兴趣。“40年前在英国上学时我开始读中国的书籍，40年后能在希腊再次见到中国图书我感到格外亲切，我很喜欢关于中国哲学的书。”69岁的希腊退休教师瓦索里奥斯·瓦西利亚德尔说。

希腊阿提卡省省长特别顾问乔治亚·皮斯帕对记者说，希腊和中国都拥有古老的文明，希腊读者对中国文化有浓厚兴趣，希望有更多中国图书被介绍到希腊。

希腊塞萨洛尼基国际书展由希腊文化部主办、希腊国家文化基金会承办，是希腊最重要的图书出版界盛会。

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