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中方对安理会未通过外空安全决议表示遗憾

2024年05月21日11:04 | 来源：新华网
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新华社联合国5月20日电 联合国安理会20日表决俄罗斯和中国共提的外空安全决议草案，决议草案以7票赞成、7票反对、1票弃权的结果未获通过。中国常驻联合国代表傅聪对结果深表遗憾。

傅聪在表决后发言说，外空是全球公域，攸关全人类安全与福祉。确保外空和平属性、促进外空合作，是国际社会的普遍追求，也是联合国全体会员国的共同责任。1967年《外空条约》确立了和平利用、自由探索、国际合作等重要原则，并明确禁止在外空部署大规模杀伤性武器。随着空间技术发展，外空领域出现一些新威胁、新挑战。个别国家将外空界定为“作战疆域”，加快外空军力建设，在外空部署反导系统和进攻性武器。这些行为虽未被《外空条约》明令禁止，但加剧外空冲突风险，显然违背条约确立的和平利用外空原则，与国际社会维护外空安全、推进和平利用外空事业的目标背道而驰。

傅聪说，上个月安理会未能通过美国和日本提出的外空安全决议草案。此后，俄罗斯又提出一份新的决议草案。这份草案肯定《外空条约》的作用和贡献，同时也努力弥补条约空白，明确禁止在外空放置各类型武器，要求尽早缔结外空军控条约。这些内容均在联大获得超过三分之二会员国支持，反映了国际社会，特别是广大发展中国家的普遍关切和呼声。中方支持并共提了俄罗斯决议草案。但由于各方立场差异，草案在表决中未获通过，中方对此深表遗憾。

傅聪表示，安理会近期围绕两份外空安全决议草案表决的结果说明，各方对此问题仍有不同理解和看法，凝聚共识仍需长期努力，外空治理进程仍任重道远。国际社会应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，不断加强对话、增进互信、深化合作，将外空打造为持久和平、共谋发展的新疆域。中方愿继续同国际社会一道，为维护外空安全、促进和平利用外空作出积极努力和贡献。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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