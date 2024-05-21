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驻华使节：大足石刻之美令人震撼

2024年05月21日08:56 | 来源：海外网
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海外网5月19日电 5月19日，参加“机遇中国·品牌重庆”驻华使节重庆行活动的驻华使节参观大足石刻，沉浸式感受这一世界文化遗产的魅力。

大足石刻位于重庆市大足区境内，以规模宏大、雕刻精美、题材多样、内涵丰富、保存完好等特点而闻名于世，从不同角度展现了唐、宋时期石窟艺术风格的发展与变迁。1999年，以宝顶山、北山、南山、石门山、石篆山“五山”为代表的大足石刻被联合国教科文组织列入世界遗产名录。如今，大足石刻被列为各级文物保护单位的石窟多达75处。

在大足石刻球幕电影院，驻华使节一行体验了一场“穿越之旅”。该电影院利用实景拍摄、历史场景再现以及8K技术，淋漓尽致地展现了大足石刻的艺术魅力和文化内涵。漫步于大足石刻宝顶山景区，驻华使节被精美的石刻造像深深吸引。阿根廷、柬埔寨、尼泊尔、巴基斯坦、德国、塞尔维亚等多国驻华使节表示，大足石刻之美令人震撼，中国保护文化遗产的努力值得钦佩，希望同中国进一步深化文化遗产保护合作。（海外网 毛莉）

5月19日，参加“机遇中国·品牌重庆”驻华使节重庆行活动的驻华使节在大足体验鲤鱼灯舞。（海外网 谢明 摄）

5月19日，参加“机遇中国·品牌重庆”驻华使节重庆行活动的驻华使节在大足体验鲤鱼灯舞。（海外网 谢明 摄）

5月19日，尼泊尔驻华大使比什努·施雷斯塔在大足石刻宝顶山景区留影。（海外网 谢明 摄）

5月19日，尼泊尔驻华大使比什努·施雷斯塔在大足石刻宝顶山景区留影。（海外网 谢明 摄）

5月19日，驻华使节在大足石刻宝顶山景区参观。（海外网 谢明 摄）

5月19日，驻华使节在大足石刻宝顶山景区参观。（海外网 谢明 摄）

5月19日，塞尔维亚驻华大使馆公使衔参赞晔莲娜·尼科里奇在大足石刻与景区工作人员交流。（海外网 谢明 摄）

5月19日，塞尔维亚驻华大使馆公使衔参赞晔莲娜·尼科里奇在大足石刻与景区工作人员交流。（海外网 谢明 摄）

5月19日，驻华使节在大足石刻宝顶山景区参观。（海外网 谢明 摄）

5月19日，驻华使节在大足石刻宝顶山景区参观。（海外网 谢明 摄）

5月19日，德国驻华大使馆公使葛若海在大足石刻宝顶山景区留影。（海外网 谢明 摄）

5月19日，德国驻华大使馆公使葛若海在大足石刻宝顶山景区留影。（海外网 谢明 摄）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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