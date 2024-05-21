海外网5月19日电 5月19日，参加“机遇中国·品牌重庆”驻华使节重庆行活动的驻华使节参观大足石刻，沉浸式感受这一世界文化遗产的魅力。

大足石刻位于重庆市大足区境内，以规模宏大、雕刻精美、题材多样、内涵丰富、保存完好等特点而闻名于世，从不同角度展现了唐、宋时期石窟艺术风格的发展与变迁。1999年，以宝顶山、北山、南山、石门山、石篆山“五山”为代表的大足石刻被联合国教科文组织列入世界遗产名录。如今，大足石刻被列为各级文物保护单位的石窟多达75处。

在大足石刻球幕电影院，驻华使节一行体验了一场“穿越之旅”。该电影院利用实景拍摄、历史场景再现以及8K技术，淋漓尽致地展现了大足石刻的艺术魅力和文化内涵。漫步于大足石刻宝顶山景区，驻华使节被精美的石刻造像深深吸引。阿根廷、柬埔寨、尼泊尔、巴基斯坦、德国、塞尔维亚等多国驻华使节表示，大足石刻之美令人震撼，中国保护文化遗产的努力值得钦佩，希望同中国进一步深化文化遗产保护合作。（海外网 毛莉）

5月19日，参加“机遇中国·品牌重庆”驻华使节重庆行活动的驻华使节在大足体验鲤鱼灯舞。（海外网 谢明 摄）

5月19日，尼泊尔驻华大使比什努·施雷斯塔在大足石刻宝顶山景区留影。（海外网 谢明 摄）

5月19日，驻华使节在大足石刻宝顶山景区参观。（海外网 谢明 摄）

5月19日，塞尔维亚驻华大使馆公使衔参赞晔莲娜·尼科里奇在大足石刻与景区工作人员交流。（海外网 谢明 摄）

5月19日，驻华使节在大足石刻宝顶山景区参观。（海外网 谢明 摄）

5月19日，德国驻华大使馆公使葛若海在大足石刻宝顶山景区留影。（海外网 谢明 摄）

(责编：艾雯、刘叶婷)