新华社萨格勒布5月20日电 专访丨“技术创新才是保护国内产业的最佳策略”——访克罗地亚前经济部长尤尔契奇

新华社记者李学军

针对美国政府近日宣布将对中国电动汽车等产品加征关税，克罗地亚经济学家、前经济部长柳博·尤尔契奇日前接受新华社记者采访时表示，此举不会有什么效果，只会伤及美国自身，技术创新才是保护国内产业的最佳策略。

1月26日，在匈牙利比奥托尔巴吉，员工在蔚来能源欧洲工厂工作。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

尤尔契奇指出，历史已经证明，通过高额关税来保护国内产业并非明智之举。当今世界，更多国家通过积极举措推进技术创新，这才是保护国内产业的最佳策略和方法。

尤尔契奇认为，美国对中国电动汽车等产品加征关税是一种政治举措，目的是保护其汽车产业，维护美国经济地位。他表示，美国一直试图拉拢其他国家，通过经贸、地缘政治等手段，不遗余力打压中国，试图遏制和减缓中国的发展速度。

这是2023年11月7日在泰国春武里府拍摄的中泰合作建设的工厂屋顶光伏发电项目现场（无人机照片）。新华社记者王腾摄

在尤尔契奇看来，美国通过加征关税阻止中国电动汽车对美出口等做法，将更多伤及自身。他说，美国的电动汽车行业将因此固步自封，缺乏竞争动力，美国消费者也将难以购买到质优价廉的电动汽车。这既不利于美国电动汽车行业发展，也不利于美国消费者，更不利于世界经济的公平竞争和绿色转型。

尤尔契奇认为，美国加征关税难以改变中国电动汽车产业迅猛发展势头。他指出，不管美国承认与否，中国近年来在技术发展方面取得的进展有目共睹，这一点从中国专业领域工程师数量逐渐增长、新兴科技公司不断涌现的事实当中可以清楚地看到。“我相信，科技发展的未来在中国。”

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