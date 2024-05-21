新华社阿斯塔纳5月20日电（记者张继业）当地时间5月20日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在阿斯塔纳出席上海合作组织外长会议期间会见白俄罗斯外长阿列伊尼克。

王毅转达习近平主席对卢卡申科总统的亲切问候，祝贺卢卡申科当选全白人民大会主席。王毅说，两国元首建立了深厚友谊和牢固互信，共同引领中白关系驶入快车道。2022年，两国关系提升至全天候全面战略伙伴关系，将彼此放在各自外交全局中更加重要位置。两国元首去年两度会晤，为新时代战略合作作出规划和部署。中方愿同白方一道，落实好两国元首达成的重要共识，加大相互政治支持，深化共建“一带一路”合作，在国际事务中继续紧密协调配合，将两国高水平政治关系转化为高质量合作成果，更好促进两国发展振兴。

王毅表示，中方赞赏白方坚定奉行一个中国原则，在涉疆、涉藏、涉港等涉及中方核心利益问题上给予中方宝贵支持。中方同样支持白俄罗斯人民走自主选择的发展道路，反对外部势力干涉白方内政，反对美西方非法单边制裁。中白在国际和多边平台相互支持，不仅有利于维护双方正当权益，也是在维护国际关系基本准则和国际公平正义。双方要在联合国、上合组织、金砖国家等国际地区机制中加强协作，共同推动习近平主席提出的三大全球倡议落实落地。中方愿同白方继续做可靠的伙伴、坚强的依托。

阿列伊尼克请王毅转达卢卡申科总统对习近平主席的诚挚问候，表示两国元首都是得到全体人民拥护的领袖，在元首外交引领下，白俄罗斯同中国始终相互尊重、相互信任，是战略伙伴，也是铁杆兄弟。两国建立全天候全面战略伙伴关系为新时代双边合作注入了强劲动力。白方愿同中方加强发展战略对接，战略上互信、政治上合作、经济上实现共同发展，这符合习近平主席提出的人类命运共同体理念。相互支持是两国合作的坚实基础，白方将一如既往、全力支持中方在台湾、涉疆、涉藏以及南海等问题上的立场。白方积极支持习近平主席提出的三大全球倡议，因为这符合我们对人类社会发展的看法，有利于推动公正有序的多极化。

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