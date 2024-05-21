新华社北京5月20日电 综合新华社驻外记者报道：据伊朗伊斯兰共和国广播电视台20日报道，伊朗总统莱希乘坐的直升机19日在西北部东阿塞拜疆省坠毁，莱希以及外长阿卜杜拉希扬等随行人员不幸遇难。20日，多国领导人、政府和国际组织对莱希等人遇难表示深切哀悼，向遇难者家属和伊朗人民表示慰问和支持。

俄罗斯总统普京向伊朗最高领袖哈梅内伊致唁电，向莱希和伊朗其他官员在事故中遇难表示深切哀悼。普京说，莱希为发展俄伊睦邻友好关系作出贡献。普京对遇难者亲友表达诚挚慰问和支持，希望他们和伊朗人民能够坚强面对如此沉重和不可挽回的损失。

巴基斯坦总统府发表声明说，总统扎尔达里向莱希、阿卜杜拉希扬以及事故中其他遇难者表示深切哀悼，向遇难者家属表示衷心慰问，向莱希为伊斯兰世界所作出的贡献表达敬意。扎尔达里说，莱希的离世是伊朗和伊斯兰世界的巨大损失。巴总理夏巴兹通过社交媒体发表声明说，巴全国将为莱希设立哀悼日并降半旗志哀。

叙利亚总统巴沙尔就莱希和阿卜杜拉希扬等人遇难向哈梅内伊、伊朗政府和人民表示深切慰问。巴沙尔称赞莱希生前为增进叙伊战略关系所作努力。

伊拉克总统拉希德在社交媒体平台发文，向哈梅内伊及伊朗人民致以诚挚慰问，并表示，“在此艰难时刻，伊拉克将坚定地同伊朗人民站在一起”。伊拉克总理新闻办公室也发表声明，向莱希和阿卜杜拉希扬等人遇难表示沉痛哀悼。

约旦国王阿卜杜拉二世在社交媒体平台上发文，对莱希和阿卜杜拉希扬等人遇难致以深切哀悼，向伊朗领导人、政府和人民表示慰问。他表示，在这艰难时刻，约旦将与伊朗人民团结在一起。

卡塔尔埃米尔塔米姆、首相穆罕默德分别向伊朗第一副总统穆赫贝尔致唁电，向不幸遇难的莱希及多位伊朗官员表示哀悼。

埃及总统府发表声明说，埃及对莱希、阿卜杜拉希扬及陪同人员离世表示沉痛哀悼。埃及总统塞西向遇难者家属和伊朗人民表达诚挚慰问，他还说，在这一悲惨时刻埃及同伊朗领导人和人民团结在一起。

阿尔及利亚总统特本向伊朗方面致唁电，“得知莱希遇难我深感悲痛，我失去了一位兄弟、一个伙伴。阿伊两国和两国人民之间的团结、合作、兄弟情及对正义事业的支持将我们紧密联系在一起。阿尔及利亚人民与伊朗人民同在”。

南非总统拉马福萨在总统府网站发表声明，对莱希和阿卜杜拉希扬等不幸遇难表示深切哀悼。拉马福萨代表南非政府和南非人民向伊朗最高领袖哈梅内伊、伊朗政府和伊朗人民表示深切慰问。“这场悲剧夺走了一个与南非有着密切双边关系国家的杰出领导人。我们的心与遇难者家属和伊朗政府同在。”

法国外交部、阿盟秘书长盖特也发表声明，向莱希、阿卜杜拉希扬及陪同人员遇难表示哀悼，向遇难者家属表示慰问。

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