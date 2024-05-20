新华社阿斯塔纳5月20日电（记者张继业）当地时间5月20日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在阿斯塔纳同哈萨克斯坦副总理兼外长努尔特列乌举行会谈。

王毅说，这是我们两个月内第二次会面，作为重要邻国和优先合作伙伴，中哈有必要保持经常性战略沟通协调。在习近平主席和托卡耶夫总统亲自关心和直接推动下，中哈两国本着同舟共济、互利共赢精神结为永久全面战略伙伴，在此基础上又顺应时代潮流，决定构建中哈命运共同体，为双边关系树立了新的标杆，开辟了新的前景，提供了新的动力。世代友好、高度互信、休戚与共已成为两国关系的主旋律。我们愿同哈方一道，以落实两国元首共识为主线，赓续传统友好，推进互利合作，以相互支持、相互成就助力共同发展、共同繁荣，建设富有生机和内涵的中哈命运共同体，造福两国和两国人民，也为地区和世界的和平发展做出贡献。

王毅表示，中方支持扩大两国经贸投资合作，期待双方尽快就新版投资保护协定达成一致，希望哈方提供良好营商环境，便利中国企业在哈投资兴业。中方愿同哈方加强油气资源等领域合作，继续提升联通效率和质量，加强新质生产力合作。支持两国拓展旅游合作，密切地方和人文交流，增进民心相通。

努尔特列乌表示，加强对华友好是哈萨克斯坦的外交优先方向，这符合两国人民根本利益，也有利于地区和平安全。元首之间的深厚友谊，是哈中友好合作的火车头，引领两国关系开启了新的“黄金三十年”。哈方愿同中方一道，本着睦邻友好、相互尊重精神，推动两国关系继续快速发展，密切议会、地方交往，拓展经贸、农业等各领域务实合作，深化旅游合作和人文交流，为两国人民带来福祉与繁荣。习近平主席提出的三大全球倡议有利于世界安全和可持续发展，哈方高度评价并积极支持。哈方坚定不移恪守一个中国原则，认为台湾是中国不可分割的一部分，这一立场不会有任何动摇。

王毅强调，台湾地区选举是中国的地方选举，台湾从来不是一个国家，将来也不可能成为一个国家。无论是选举结果还是今天所谓的“典礼”，都改变不了台湾是中国一部分的基本事实，改变不了中国终将统一、必然统一的历史大势。赞赏哈方坚定恪守一个中国原则，支持中国反对“台独”分裂，早日实现国家统一。中方也将一如既往支持哈方维护国家独立、主权和领土完整，反对任何势力干涉哈方内政。

双方同意加强合作，确保即将举行的上海合作组织外长会取得圆满成功，为峰会做好准备，积累成果，推动上合组织取得更大发展。

会谈后，双方签署了对成立中哈合作委员会协定进行修改和补充的议定书，并共同会见记者。

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