新华社阿斯塔纳5月20日电（记者张继业）5月20日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在阿斯塔纳出席上海合作组织外长会议期间，就台湾地区“5·20就职仪式”阐明了中方严正立场，强调一个中国原则是维护台海和平的定海神针。

王毅指出，一个中国原则不可违。世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，这是历史和法理事实。无论台湾岛内局势如何变化，都改变不了这一事实。近来，包括上海合作组织成员国在内的许多国家政要和各界人士密集发出恪守一个中国原则的正义之声，坚定支持中方反“独”促统的正义事业，再次说明国际社会坚持一个中国原则的基本格局不可撼动。任何人妄图挑战一个中国原则，都将以失败告终。他们每兴风作浪一次，国际社会坚持一个中国的共识就巩固一分，对中方立场的理解支持就增进一分。这就是得道多助、失道寡助的道理。

“台独”分裂行径不可行。1943年的《开罗宣言》和1945年的《波茨坦公告》，明确规定把日本窃取的中国领土台湾归还中国，这些具有国际法效力的文件是战后秩序的组成部分，是国际社会的集体记忆。“台独”分裂行径，构成对国际秩序最严重的挑战，是对台海现状最危险的改变，也是对台海和平最重大的破坏。一个中国原则是中国发展与世界各国关系的政治基础和前提，也是维护台海和平的定海神针。

中国统一的大势不可逆。中华民族有着国土不可分、国家不可乱、民族不可散、文明不可断的共同信念，这是中国终将统一、必将统一的历史必然和内在逻辑。台湾问题是中国的内政，实现国家完全统一，是全体中华儿女的一致要求，也是任何势力都无法阻挡的历史大势。

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