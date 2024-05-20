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美国中餐国际论坛聚焦科技创新与连锁发展

2024年05月20日14:42 | 来源：新华网
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新华社芝加哥5月19日电（记者徐静）第七届美国中餐国际论坛19日在芝加哥麦考米克会展中心举行。逾百名中美两国餐饮业人士汇聚一堂，围绕“推动科技创新赋能，加强合作连锁发展，提升国际中餐品质”主题，探讨美国中餐业未来发展方向。

中国驻美国大使谢锋在致论坛的贺信中说，饮食文化是促进世界各国人民交流认知的重要窗口。中餐是海外侨胞联接祖国的一条纽带，也是展示和传播中华文化的一张名片。希望论坛继续以食为媒，通过中华美食向美国百姓、向世界人民传递中国美意，讲好中国故事。

中国驻芝加哥副总领事黄黎明在论坛上致辞说，希望美国中餐从业者在本届论坛上就中餐业如何与高新科技相融合进行深入交流研讨，加强团结合作，与时俱进，推陈出新，更好把握美国中餐业未来发展方向，促进中美民间友好交流。

美中餐饮业联合会主席胡晓军发言说，美国中餐业经历了从低档到美式，再到传统中餐的发展过程，现在更是上升为品质中餐。他认为精致中餐、连锁发展是未来中餐业发展方向。

在往届论坛探讨机器人送餐、机器人炒菜、云厨房等基础上，本届论坛继续探讨了高新科技在中餐业的应用。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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