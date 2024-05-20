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2024RCEP区域发展媒体智库论坛在海口召开

2024年05月20日09:28 | 来源：人民网-国际频道
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人民网海口5月19日电 （记者苑基荣）5月19日，由中共海南省委宣传部、中国日报社、中国（海南）改革发展研究院共同主办的2024RCEP区域发展媒体智库论坛在海口市举行。来自中国、日本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国、印尼、越南、菲律宾、柬埔寨、老挝、缅甸、文莱、巴基斯坦和东盟秘书处、中国—东盟中心、中日韩合作秘书处、亚洲开发银行、亚洲新闻联盟等19个国家和国际组织的主流媒体、智库人士、企业家及国内各界代表近300位代表，围绕“共享红利 共促发展”的主题深入交流，为推动RCEP全面实施、释放RCEP红利积极建言献策。

中宣部部务会成员、中央精神文明建设办公室专职副主任胡凯红，海南省人民政府党组成员、副省长尹丽波，中国日报社社长兼总编辑曲莹璞，东盟秘书长高金洪，中国—东盟中心秘书长史忠俊，中国（海南）改革发展研究院院长迟福林发表开幕致辞。开幕式由中国日报社副社长兼秘书长朱宝霞主持。

胡凯红表示，媒体和智库是传播信息、解读政策、促进交流的纽带和桥梁，发挥着增信释疑、凝聚共识、推动合作的重要作用。要凝聚合作发展共识，共同推动构建人类命运共同体；要激发区域发展潜力，共促新质生产力成为一体化发展的强劲动力；要促进文明交流互鉴，共创各国人民相知相亲的美好未来。相信在大家共同努力下，RCEP将不断释放活力，在提高互联互通水平、加大贸易投资方面取得更大进展，实现成员国的共同发展繁荣。

尹丽波在致辞中指出，海南将用好RCEP与海南自贸港政策的叠加优势，先行先试CPTPP等国际高标准规则，加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港。一是提速RCEP与自贸港政策的叠加；二是用足用好RCEP规则，推动海南与东盟的产业链、供应链网络建设；三是对标国际高标准经贸规则，形成推动RCEP实施的重要动力。

曲莹璞表示，RCEP正式实施以来，为世界经济复苏注入强劲动力，树立全球自由贸易的新典范。在风高浪急的国际形势变化演进中，需要RCEP区域媒体、智库发出响亮声音；在生成式人工智能技术带来传播革命的背景下，需要RCEP媒体、智库顺势应变。中国日报愿同各国媒体、智库一道，积极促进区域交流合作，持续发出坚持独立自主、维护真正的多边主义的声音，为推动区域“共享红利、共促发展”、建设更加美好的世界作出新贡献。

高金洪表示，RCEP已经成为地区增长的新催化剂，促进了东盟与中国之间的贸易和投资联系。强有力的公私伙伴关系是释放RCEP巨大潜力的关键；RCEP必须适用于所有企业特别是中小微企业；RCEP应该更好地响应不断变化的商业需求，使协定下的贸易规则与时俱进。期待各方特别是媒体智库界分享想法、建议、数据和资料，深入交流合作，共同为落实RCEP成员国的承诺提供支持。

史忠俊表示，RCEP的实施在促进区域经贸合作、改善政策环境、强化产供链韧性、提升互联互通水平、促进数字经济合作等方面发挥了重要作用，取得显著早期成果，释放了加强经济一体化、推进开放的区域经济的积极信号。中国和东盟在内的RCEP成员国应进一步完善RCEP相关工作机制、提升RCEP规则利用率，警惕地缘政治问题对RCEP实施带来的影响，推动区域合作朝着更加包容、现代、全面和互利的方向发展。

中国（海南）改革发展研究院院长迟福林以“共建RCEP区域大市场”为题发表主题演讲。他指出，RCEP已初步形成共享红利、共促发展的区域合作新局面。建议充分释放贸易投资红利，共建充满活力的RCEP区域大市场；加快提升RCEP规则利用率，共建全球最大的区域大市场，例如，提升原产地规则利用率，提升中国—东盟规则利用率，全面实行贸易与投资自由化便利化；加快推动规则升级和扩容，共建高水平的RCEP区域大市场。中国推进高水平开放，将为共建RCEP区域大市场注入重要动力。

中国（海南）改革发展研究院副院长杨睿代表中改院课题组发布了《以提升规则利用率为重点释放RCEP红利——2022—2023RCEP实施初步评估》。报告指出，RCEP红利开始有效释放，且对东盟和欠发达经济体的效应更为明显。RCEP规则利用率总体偏低，成为RCEP全面实施面临的突出问题。要在贸易投资、企业规则利用率提升、政策实施等方面着力，以推动形成RCEP区域共享红利、共促发展的新格局。

本次论坛由印尼战略与国际问题研究中心、马来西亚亚太“一带一路”共策会、中国日报社国际传播发展研究中心、中国观察智库协办，海南自由贸易港研究院、海南改革发展研究基金会支持。自2021年创设以来，RCEP区域发展媒体智库论坛已经连续举办四次，在发挥媒体和智库作用、促进RCEP区域间经贸合作和人文交流中产生了积极而广泛的影响。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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