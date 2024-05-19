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专访｜中国为世界和平作出重要贡献——访乌拉圭前总统桑吉内蒂

2024年05月19日09:22 | 来源：新华网
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新华社蒙得维的亚5月18日电 专访｜中国为世界和平作出重要贡献——访乌拉圭前总统桑吉内蒂

新华社记者王钟毅

5月17日，乌拉圭前总统胡利奥·玛丽亚·桑吉内蒂在蒙得维的亚接受新华社记者专访。新华社发（尼古拉斯·塞拉亚摄）

5月17日，乌拉圭前总统胡利奥·玛丽亚·桑吉内蒂在蒙得维的亚接受新华社记者专访。新华社发（尼古拉斯·塞拉亚摄）

“中国是全球和平以及国与国之间和平相处的推动者。”乌拉圭前总统胡利奥·玛丽亚·桑吉内蒂日前在首都蒙得维的亚接受新华社记者专访时说，中国通过自身的全球影响力为世界和平作出重要贡献，他相信乌中关系未来将越来越好。

桑吉内蒂曾两度担任乌拉圭总统。在他的第一个总统任期内，乌拉圭同中国于1988年建交。桑吉内蒂回忆说：“当时，中国在政治和经济等领域的国际影响力与日俱增。我坚信如果两国建交，中国将成为乌拉圭重要的政治对话伙伴和商业伙伴。尽管曾面临一些内外部的压力和困难，但经过认真分析评估，乌拉圭最终作出了与中国建交的决定。”

桑吉内蒂曾多次访华。谈及中国的发展，他表示，中国城市面貌变化之大、经济发展速度之快令人惊叹。“1988年我第一次访华时，北京还是‘自行车之都’，而现在已成为一座高度发达的现代化都市，巨大的变化给我留下深刻印象。中国经济从原来以低附加值制造业为主，转为如今以科技创新为引领的高质量增长。中国成为了世界上重要的科技创新中心。”

桑吉内蒂高度评价中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，认为这些倡议将促进世界和平。“乌拉圭向来是国家间和平共处的拥护者。我认为在当前国际形势下，中方提出的这些倡议有着前所未有的意义。”他说。

2023年，中乌两国建立全面战略伙伴关系，两国关系迈上新台阶。桑吉内蒂表示，乌拉圭与中国建交以来，双边关系一直稳定发展，双方保持持续对话，相信未来两国关系会越来越好。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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