新华社成都5月18日电（记者童芳）在四川省文物局、重庆市文物局指导支持下，川渝地区留法勤工俭学运动红色资源保护传承联盟18日在四川广安市举办的“5·18国际博物馆日”川渝主会场活动上成立。

20世纪初，一大批胸怀抱负的中国青年学子，远渡重洋到法国勤工俭学，寻求救国救民真理。川渝地区是留法勤工俭学运动重要人才输出地，涌现出一大批为党的革命事业作出卓越贡献的杰出代表，为今天的巴蜀大地留下了宝贵的革命文物资源。一处处旧址、一件件实物，见证着理想和信念，诉说着中法两国教育交流史上的佳话。

据了解，川渝地区留法勤工俭学运动红色资源保护传承联盟由重庆巫山李季达陈列馆和四川广安邓小平故居陈列馆共同发起，共吸纳聂荣臻元帅陈列馆、陈毅纪念馆、赵世炎烈士纪念馆、吴玉章故居陈列馆、刘伯坚纪念馆等16家川渝地区相关主题红色博物馆、纪念馆和革命旧址管理机构作为成员单位。联盟旨在搭建交流合作平台，实现资源共享，共同推动红色资源保护、藏品互通共享、价值研究阐释、联展巡展、人才交流，并致力于推出一批文创产品、研学活动等品牌项目。

四川省文物局二级巡视员李蓓表示，四川将以联盟成立为新起点，传承红色基因、赓续红色血脉，强化区域协作，共同加强川渝地区留法勤工俭学运动红色资源保护传承，持续深化川渝地区在革命文物资源调查、价值研究、文物保护等领域的合作，用心用情把红色资源保护好、管理好、运用好。

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