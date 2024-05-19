新华社大马士革5月18日电 专访丨美国非法驻军和制裁严重破坏叙利亚文物保护——访叙利亚文物和博物馆总局局长阿瓦德

新华社记者冀泽 程帅朋

“美国在叙利亚文化遗产富集的地区非法驻军、支持当地武装力量，对叙利亚文物保护工作造成不可估量的破坏。”叙利亚文物和博物馆总局局长穆罕默德·阿瓦德日前在接受新华社记者专访时说。

阿瓦德说，自2011年叙利亚危机爆发至今，叙境内大量文物古迹遭破坏，可以说是灾难性的。叙政府控制区以外的几乎全部地区都遭到非法文物挖掘、盗采和倒卖。例如，在有“沙漠新娘”美誉的历史古城巴尔米拉等地，多处考古遗址都遭到反政府武装和极端分子的大规模破坏，数十万件珍贵文物被盗。

阿瓦德表示，他们收到的确凿信息、图像和文件都表明，在美国等外国势力占领或支持的武装分子控制区，存在持续而猖獗的破坏文物古迹活动。更加糟糕的是，其中的叙东部和北部地区都是叙文化遗产富集区。

他指出，在叙利亚危机前，每年大约有100个外国考古及文化交流使团访叙，叙境内所有博物馆、古迹遗址都能正常运转、接待大量游客。但如今，对博物馆和古迹遗址提供修复、维护和管理的支持和援助都停止了。

“另外，美国对叙实施的制裁和经济封锁，对叙利亚文物保护工作的损害甚至比战争本身还大。”阿瓦德说，这一方面是因为任何历史文物和古迹遗址在被损坏后，如果得不到及时修复，以后修复的难度就会大增、成本也更高。然而在经济封锁下，许多用于修复的原材料都难以进口。另一方面，经济制裁加剧了叙经济的整体困顿，而文物古迹的修复和保护工作需要大量拥有专业知识的人员以及经验丰富的工匠，长期的经济围困导致这些人员大量流失。

阿瓦德说：“在文物保护层面，我们正面临着一场全国性灾难。可以说，美西方占领和制裁持续的时间越长，对叙国家文化遗产的破坏就越大，而这也是也门、利比亚、伊拉克等许多中东国家正在遭受的苦难。”

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