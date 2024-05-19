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中国驻美国大使馆与华盛顿国家歌剧院共同举办“歌剧之夜”活动

2024年05月19日09:09 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿5月18日电　中国驻美国大使馆日前与华盛顿国家歌剧院共同举办“歌剧之夜”活动。中国驻美国大使谢锋在活动上表示，中美在演艺等人文交流领域合作空间广阔。

　　“歌剧之夜”是华盛顿国家歌剧院每年的亮点活动，第一晚在部分国家驻美使馆举办晚宴活动，第二晚在肯尼迪表演艺术中心举行歌剧演出。11日晚，华盛顿国家歌剧院推出的新创版本《图兰朵》在肯尼迪表演艺术中心隆重上演。

　　谢锋在活动上说，祝贺华盛顿国家歌剧院推出新版《图兰朵》，续写文明交流互鉴新的佳话。《图兰朵》由意大利歌剧大师普契尼创作，源自阿拉伯民间故事集《一千零一夜》，主人公是中国元朝公主，还融入了江南民歌《茉莉花》，演出近百年来经久不衰，展现了东西方文化交融的独特魅力。

　　谢锋指出，中美两国在演艺、文创、旅游、影视、动漫、游戏等领域合作空间广阔。文化交流始终是中美关系发展的黏合剂、润滑剂、催化剂。充分发挥人文交流春风化雨的柔性力量，有助于消除隔阂与误解，增进理解与友谊，对推动中美关系发展具有特殊重要意义。

　　活动现场，来自美国政府、文化、艺术、工商界的嘉宾们还观赏了中式家具、国画、书法、瓷器等艺术品，体验了茶艺表演、品尝了中国美食，并观看了歌剧表演。嘉宾们表示，经典西方歌剧表演与中国传统文化相得益彰，希望有机会进一步走近中国博大精深的历史和文化。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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