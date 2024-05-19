新华社圣保罗5月17日电（记者 周永穗）5月17日，在巴中资企业向南里奥格兰德州捐赠救援物资仪式在巴西圣保罗举行，中国驻圣保罗总领馆、巴西中资企业协会、南里奥格兰德州政府以及在巴中资企业代表参会。

中国驻圣保罗总领事余鹏表示，中国和巴西是命运与共、携手前行的好伙伴，更是守望相助、风雨同舟的好兄弟。灾情发生以来，在南里奥格兰德州的中资企业在开展自救的同时积极投入救援行动。圣保罗多家侨社迅速行动，筹集资金购买救援物资运往灾区，其他地区的华侨华人也在积极组织为灾区捐款捐物。

巴西中资企业协会会长张广华介绍，参与本次捐赠的中资企业达二十余家，捐赠物资主要是受灾居民急需的衣物、食品、日用品等生活物资以及帐篷、电力设施等。

南里奥格兰德州副州长加布里埃尔·索萨通过视频连线对中资企业和华人团体向灾区捐赠物资表示感谢。

4月底以来，巴西南里奥格兰德州发生严重暴雨洪涝灾害，造成重大人员伤亡和财产损失。南里奥格兰德州民防部门数据显示，截至17日已有154人遇难，受灾人数超过200万人。

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