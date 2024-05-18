新华社里加5月17日电（记者陈玉芬）“你好中国·中拉文化旅游之夜”活动17日在拉脱维亚首都里加举行。拉脱维亚政治、经济、文化教育、商业等各界代表参加活动。

中国驻拉脱维亚大使唐松根在活动上致辞说，拉脱维亚是中国旅游目的地国。拉脱维亚民众对去中国旅游的兴趣也越来越浓厚。期待旅游合作成为促进中拉文化经贸合作、增进两国民心相通的桥梁。

当天的活动由中国驻拉脱维亚大使馆、里加中国文化中心等主办，嘉宾以线上线下结合方式展开互动。两国旅游企业代表介绍旅游项目与合作设想。活动现场，大使馆工作人员详细介绍了中方签证便利化措施和赴华航班交通、在华便捷支付等信息。

活动现场还举行了中国水墨画、书法、茶艺、瓷器、古筝表演及拉面绝活展示，还展示了中国品牌汽车。

拉方来宾纷纷表示，他们对中国和中国文化充满好感，对赴华旅游十分感兴趣，期待早日成行。

据介绍，拉脱维亚当地旅行社开发的“北京-杭州-苏州-上海旅游”线路，推出后市场反响良好，自今年1月以来，每月至少有一个40人团组赴中国参观游览。

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