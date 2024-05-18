新华社休斯敦5月16日电（记者 徐剑梅）当地时间16日晚，暴风雨席卷美国南部得克萨斯州最大城市休斯敦，带来大面积破坏。休斯敦市长约翰·惠特迈尔说，恶劣天气已造成至少４人死亡。

休斯敦16日晚发出一系列龙卷风和严重雷暴警报。当地一家能源公司报告说，截至美国中部时间21时，近90万家庭或企业等电力用户断电。

惠特迈尔在晚间新闻发布会上说，全市大部分地区交通信号灯都已停止工作，可能需要24至48小时才能恢复供电。

据目击者说，从休斯敦能源走廊沿线居民区，到休斯敦周边多座郊区城镇，当晚都在滂沱大雨中陷入一片黑暗。全城各地都出现树木和电线杆倒伏、道路被淹没或无法通行的情况，这使交通路况更加混乱和危险，市政官员呼吁居民夜间不要上街。

当地媒体还报道说，市中心多座酒店和办公楼的窗户被震碎，街道上散落着玻璃碎片。休斯敦两大主要机场航班一度停飞。得克萨斯州最大学区休斯敦独立学区当晚宣布下辖270多所中小学17日全部停课。

本月上旬，休斯敦因连续强降雨遭遇洪灾。当地气象部门说，本轮恶劣天气将持续至17日上午，强降雨可能导致休斯敦周边河流水位急速上涨，使城市面临新的洪水威胁。

邻近墨西哥湾的休斯敦地势平坦，市区及周边河道、溪流与沿海湿地纵横交错。它是美国第四大城市，也是美国最容易发生洪水的大都市之一。

(责编：苏缨翔、崔越)