人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

暴风雨席卷美国休斯敦致至少4人死亡

2024年05月18日10:33 | 来源：新华网
小字号

新华社休斯敦5月16日电（记者 徐剑梅）当地时间16日晚，暴风雨席卷美国南部得克萨斯州最大城市休斯敦，带来大面积破坏。休斯敦市长约翰·惠特迈尔说，恶劣天气已造成至少４人死亡。

休斯敦16日晚发出一系列龙卷风和严重雷暴警报。当地一家能源公司报告说，截至美国中部时间21时，近90万家庭或企业等电力用户断电。

惠特迈尔在晚间新闻发布会上说，全市大部分地区交通信号灯都已停止工作，可能需要24至48小时才能恢复供电。

据目击者说，从休斯敦能源走廊沿线居民区，到休斯敦周边多座郊区城镇，当晚都在滂沱大雨中陷入一片黑暗。全城各地都出现树木和电线杆倒伏、道路被淹没或无法通行的情况，这使交通路况更加混乱和危险，市政官员呼吁居民夜间不要上街。

当地媒体还报道说，市中心多座酒店和办公楼的窗户被震碎，街道上散落着玻璃碎片。休斯敦两大主要机场航班一度停飞。得克萨斯州最大学区休斯敦独立学区当晚宣布下辖270多所中小学17日全部停课。

本月上旬，休斯敦因连续强降雨遭遇洪灾。当地气象部门说，本轮恶劣天气将持续至17日上午，强降雨可能导致休斯敦周边河流水位急速上涨，使城市面临新的洪水威胁。

邻近墨西哥湾的休斯敦地势平坦，市区及周边河道、溪流与沿海湿地纵横交错。它是美国第四大城市，也是美国最容易发生洪水的大都市之一。

(责编：苏缨翔、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部