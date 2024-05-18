新华社阿尔及尔5月17日电（记者 吴天雨）由中国担任主宾国的第13届阿尔及利亚国际交响乐节日前在阿尔及利亚首都阿尔及尔开幕。应交响乐节组委会邀请，苏州交响乐团于16日的开幕演出亮相，并于17日举行专场音乐会。

在开幕演出中，苏州交响乐团音乐总监陈燮阳和阿尔及尔歌剧院交响乐团指挥卢特菲·赛义迪轮流执棒，与规模超过100人的中阿联合乐团一道，为当地观众献上《我爱你中国》《瑶族舞曲》《让我们携手同行》以及《命运之力》序曲等作品。其中，中国经典曲目《瑶族舞曲》由赛义迪指挥。

陈燮阳在接受新华社记者采访时表示，两国音乐家共同为观众呈现了一台精彩多元的音乐会。他希望阿尔及利亚观众在聆听音乐过程中，加深对中国文化的了解，希望演出成为连接彼此的纽带，增进两国间的友谊。

赛义迪说，这是通过音乐进行的文化碰撞，是既丰富又难忘的经历。他非常荣幸与来自中国的音乐家合作，让阿尔及利亚观众有机会了解中国音乐的丰富性。

17日，苏州交响乐团还为阿尔及利亚观众带来“风从东方来”专场音乐会，演奏了包括《北京喜讯到边寨》《茉莉花》《在那遥远的地方》等中国作品，以及《阿莱城姑娘》《今夜无人入睡》《波莱罗舞曲》等西方名曲。

在阿巡演期间，苏州交响乐团还在阿尔及尔市中心上演快闪活动，吸引众多市民驻足欣赏。

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