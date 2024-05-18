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塞尔维亚总理：铁杆友谊奠定新时代塞中命运共同体基础

2024年05月18日10:00 | 来源：新华网
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新华社贝尔格莱德5月17日电（记者石中玉）塞尔维亚总理武切维奇17日说，塞尔维亚积极参与“一带一路”建设，塞中铁杆友谊是两国共建新时代塞中命运共同体的基础。

由塞尔维亚贝尔格莱德“一带一路”研究所和北京交通大学可持续交通创新中心共同主办的第四届智库论坛当天在塞首都贝尔格莱德举行。武切维奇在出席论坛致辞时表示，塞尔维亚是首批与中国签署“一带一路”合作文件的国家之一，也有明确的计划继续致力于平等合作。他说，在两国领导人的引领下，两国近期签署或达成一致28份合作文件，内容涵盖各个领域，对于两国共建“一带一路”倡议具有重要意义。

塞尔维亚建设、交通和基础设施部长韦西奇在致辞中强调中国在塞尔维亚基础设施发展中的核心作用，特别是在公路和铁路项目方面。他表示，这些项目为塞尔维亚的经济增长带来巨大潜力。

中国驻塞尔维亚大使李明表示，在共建“一带一路”实践中，中塞两国合作堪称典范，这在基础设施建设领域尤为突出。我们坚持共商、共建、共享原则，在塞修建了一座座桥梁，一条条公路、铁路，不仅为塞当地创造了就业机会，促进塞经济社会发展进步，也进一步连接巴尔干半岛和欧洲大陆，促进沿线国家联动发展，为地区经济融合发展注入强大动力。

本届智库论坛聚焦基础设施建设、合作与发展，吸引来自超过20个国家的官员、专家、中资企业代表和学术机构代表参会，探讨话题涉及地缘政治动态与区域合作、“一带一路”倡议的第一个十年、基础设施互联互通、可持续联合发展等。

(责编：苏缨翔、崔越)

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