新华社阿斯塔纳5月17日电（记者张继业）2024年5月15日至17日，中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中访问哈萨克斯坦，分别同哈萨克斯坦总统托卡耶夫、总理别克捷诺夫、副总理茹曼加林举行会见会谈，就中哈关系和各领域合作全面深入交换意见。

刘国中分别向托卡耶夫总统、别克捷诺夫总理转达习近平主席、李强总理的亲切问候。刘国中表示，在两国元首的战略引领下，中哈永久全面战略伙伴关系步入快速发展的“黄金期”，各领域合作达到前所未有的高水平。中方愿同哈方一道，继续落实好两国元首共识，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，全面推进国家发展战略对接，持续深化务实合作，加强在中国－中亚机制、上海合作组织以及联合国等多边机制框架下的协调配合，携手构建更加紧密的中哈命运共同体。

托卡耶夫总统和别克捷诺夫总理分别请刘国中副总理转达对习近平主席、李强总理的亲切问候，高度评价哈中关系发展成果。哈方强调坚定奉行一个中国原则，愿同中方高质量共建“一带一路”，全面深化务实合作，持续扩大人文交流，坚决打击“三股势力”，推动哈中关系不断实现新发展。

访问期间，刘国中还会见阿拉木图市市长、集体会见同新疆毗邻的哈萨克斯坦四州州长，就推动两国地方合作达成共识。

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