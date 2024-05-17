新华社北京5月17日电 5月17日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京同坦桑尼亚外长马坎巴举行会谈时表示，近期，在达累斯萨拉姆举行的中非智库论坛会议上，中非50国学者联合发表了“中非达累斯萨拉姆共识”，针对当前全球面临的重大问题和挑战提出解决思路和方案，正在引起越来越多国家的关注和热烈反响。许多学者认为，这是迄今首个诞生于南方而非北方强加的国际共识，表达了“全球南方”的共同心声，体现了“全球南方”国家对自身发展规律和前途更加自觉的认识。这一共识的重要价值在于非洲国家开始更加自觉自主地探索一条适合非洲情况的现代化发展道路。同时也表明非洲国家在上世纪获得政治上独立之后，更加渴望通过自身努力实现经济上的真正独立和自主发展。中方愿同坦方一道，不断深化对这一共识的研究和拓展，扩大其世界影响，转化为具体实践，为促进南南合作，维护“全球南方”共同利益作出更大贡献。

马坎巴表示，“中非达累斯萨拉姆共识”是非洲国家同中国围绕世界格局变化，应对全球共同挑战达成的重要共识，秉持相互尊重、开放共赢、共同繁荣、共促发展等原则，有助于最大程度凝聚共识，建立更公平公正的世界经济秩序，为非洲现代化找到正确道路，争取更多国际支持和资源。坦方希望同中方及其他非洲国家共同努力，推动共识从学术成果上升到中非政府间合作共识，维护发展中国家共同利益。

(责编：岳弘彬、牛镛)