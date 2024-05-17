新华网东京5月17日电（记者胡晓格）由中国湖南省张家界市主办的“仙境张家界 ‘峰’迷全世界”文化和旅游推介会14日在日本东京举行，百余名中日各界嘉宾出席活动。

5月14日，张家界市委书记刘革安在推介会上致辞。（中国驻东京旅游办事处供图）

张家界市委书记刘革安在致辞中表示，张家界正在持续提升入境便利、消费支付、景区设施、接待服务等方面国际旅游接待水平，大力拓展国际旅游市场，促进国际文化旅游交流，以期打造世界一流旅游目的地。欢迎世界各地游客来张家界旅游观光、休闲度假。

中国驻日本大使馆文化处公参陈诤在致辞时表示，湖南省张家界市拥有丰富的历史文化和旅游资源，作为电影《阿凡达》的取景地之一，近年来吸引了众多海外游客前往。在张家界不仅能领略中国的自然风光、感知中国的人文魅力，还能感受到现代中国。

中国驻东京旅游办事处主任欧阳安在致辞中表示，相信通过这次推介会，日本旅游业界将更加深入地了解和喜欢张家界。期待业界朋友今后能够成为宣传张家界的使者，积极面向日本民众展示张家界所蕴藏的无穷魅力，组织更多日本民众前往张家界领略当地的风采。

日本旅行业协会代表千叶信一在致辞中说，张家界享誉全世界，是众多日本民众期待前往的风景名胜地。希望通过此次推介活动，让更多的日本民众了解张家界、走进张家界，促进日中文旅交流，推动日中友好事业向前发展。

5月14日，“仙境张家界 ‘峰’迷全世界”文化和旅游推介会现场。（中国驻东京旅游办事处供图）

会后，与会嘉宾与张家界代表团广泛交流，两国旅游企业围绕张家界旅游产品在日本的推广等主题进行了深入讨论。多家日本旅行社表示，他们对做好张家界旅游线路充满信心。

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