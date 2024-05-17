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第33届阿盟峰会呼吁实现“两国方案”

2024年05月17日08:50 | 来源：新华网
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　　新华社麦纳麦5月16日电（记者王海洲）第33届阿拉伯国家联盟首脑理事会会议（阿盟峰会）16日下午在巴林首都麦纳麦闭幕。会后发表了《巴林宣言》，呼吁国际社会承担起推动中东和平进程的责任，在“两国方案”基础上实现地区公正、全面的和平。

　　这是巴林首次主办阿盟峰会，巴林国王哈马德主持了本届峰会。哈马德在会上强调通过全面、可持续的和平解决方案结束冲突，并呼吁召开中东和平国际会议，支持并充分承认巴勒斯坦国。

　　在会后发表的《巴林宣言》中，与会各国表示支持巴勒斯坦总统阿巴斯提出的召开国际和平会议的倡议，呼吁采取“不可逆转的步骤”实施“两国方案”。宣言还呼吁在被占巴勒斯坦领土上部署联合国维和部队，直至“两国方案”得以实施。

　　宣言敦促以色列立即停止对加沙地带的侵略，从加沙地带完全撤军，解除对加沙地带的围困并开放所有过境点，以确保人道主义援助进入加沙地带。宣言还强烈谴责以色列对加沙地带和约旦河西岸及东耶路撒冷地区的巴勒斯坦人实施的强行驱逐行为，以及以色列军队对拉法口岸巴勒斯坦一侧的控制。

　　此外，宣言还表达了对苏丹维护其主权、独立、领土完整和国家机构的支持；重申有必要根据安理会第2254号决议结束叙利亚危机，以维护叙利亚的安全、主权和领土完整；表示坚定支持也门总统领导委员会和也门政府为实现国家和解所作的努力。

(责编：刘叶婷、张悦)

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