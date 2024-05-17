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中赞合作高质量发展论坛在赞比亚举行

2024年05月17日08:45 | 来源：新华网
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　　新华社卢萨卡5月16日电（记者彭立军）中赞合作高质量发展论坛15日在赞比亚首都卢萨卡举行。来自两国各界的代表共千余人齐聚一堂，叙友情、商合作、话未来。

　　赞比亚总统希奇莱马和18名内阁部长出席论坛。希奇莱马表示，本次论坛是落实他去年9月访华成果的重要举措。当前，赞比亚正面临旱情考验，赞中务实合作成果有助于赞比亚更好破局。希望两国企业界利用好本次论坛，积极发掘合作机遇。赞比亚希望看到更多中国投资，助赞提升产业附加值，为赞年轻人创造更多就业和创业机会。

　　中国驻赞比亚大使杜晓晖在致辞中表示，本次论坛是落实两国元首共识、庆祝中赞建交60周年、办好中赞经贸年的重要活动，也是筹备中非合作论坛新一届会议的重要组成部分，旨在推动两国合作高质量发展，在现代化道路上携手向前，共筑高水平中非命运共同体。

　　本次论坛下设绿色清洁能源、绿色矿业、科技农业、基础设施、人民币国际化、中小企业发展等分论坛，发布了《中赞建交60周年图册》和《“百企千村”惠享非洲蓝皮书》，还举办了中赞建交60周年成果展和中赞产业合作综合展。论坛期间，中赞企业共达成21份合作文件，涉及能源、矿业、基础设施建设和农业等领域。

(责编：刘叶婷、张悦)

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