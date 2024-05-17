新华社北京5月16日电 题：产业合作才是共赢之道——中国先进产能的世界意义系列评论之四

新华社记者樊宇

在日前举行的北京中德产业合作发展论坛上，行业领袖、企业高管、投资代表齐聚一堂，热烈讨论新能源智能汽车、数字经济等热点产业。在代表行业趋势的北京国际车展上，众多跨国车企不约而同选择深化与中国的产业合作。这些行业动向真实地反映出，全球绿色转型需求持续扩大，推进绿色产业和低碳经济是各方共识，各国共同合作发展新能源产业是大势所趋。

当下，全球新能源产业正在从“孕育期”向“成长期”转换，离“成熟期”还有相当距离，先进产能非但不会过剩，反而相对不足。据国际能源署研究，为实现碳中和目标，2030年全球新能源汽车销量需要达到约4500万辆，是2023年的3倍多；2030年全球动力电池需求量将达3500吉瓦时，是2023年全球出货量的4倍多，均远超目前全球供给能力。面对气候变化这一全球性挑战，每一辆新能源汽车，每一项可再生能源项目的突破，都是对全球绿色发展的积极贡献。

在推动新能源产业发展过程中，中国始终坚持开放合作，与他国分享发展机遇。在不断深化的产业合作中，中国与世界日益呈现出双向互动。2018年，中国取消了新能源汽车整车制造外资股比限制，特斯拉、大众、宝马、丰田等车企纷纷在华投资布局电动车生产。盖斯特汽车战略咨询公司发布的报告显示，2023年外资车企在中国新能源乘用车市场上的份额合计占14.2%，其中美国特斯拉公司一家就占了7.9%。得益于中国政策环境、产业链和人才的强大支持，特斯拉在三年内实现了生产整车破百万。德国大众汽车在安徽合肥建立了德国总部以外最大的研发中心，聚焦智能网联汽车的研发。中国在向跨国企业敞开大门的同时，也支持新能源对外投资。比亚迪公司正在匈牙利建设工艺先进、高度自动化的新能源汽车生产基地，不仅能促进当地产业绿色转型，也将为当地创造数千个就业岗位。在德国慕尼黑和柏林，蔚来汽车分别建设了全球设计中心和智能驾驶技术中心。正如德国世界市场领导者学院创始人兼院长瓦尔特·多林所言，德中经贸合作从来不是“单行道”，双边经贸联系紧密，为两国经济可持续发展提供强大动力。

在产业合作的“你来我往”中，中国与越来越多国家拉紧了互惠互利的经贸纽带。除新能源整车外，中国还从国外大量进口高端电动汽车的灯具、刹车系统、轮胎、减震器等零部件。中国的出口也包含大量外资企业产品，2023年特斯拉一家企业占了中国新能源电动车出口的28.6%。

一些国家渲染的所谓“产能过剩论”，不过是遏制打压中国先进产业的话术陷阱，夹杂着企图维护自身垄断地位的险恶用心和害怕落后的焦虑心态。

不只是新能源汽车，中国和世界互利合作的领域、范围和模式不断拓展。从核能、氢能到海上风电和油气勘探开发，中法两国能源企业互利合作正走得更深更远；从标志性工程到“小而美”民生项目，从经贸产业合作园区到商贸物流合作园区，从绿色基建、绿色能源到绿色交通……共建“一带一路”推动中国与其他国家基于优势互补开展合作，也让发展红利惠及更多国家。

纵观人类社会工业化和经济全球化历程，供给和需求从来都具有全球性，而非局限于某一国。不同国家的产能高低由各自比较优势决定，基于比较优势的分工合作能优化商品和服务的全球配置，带动资本和产业的全球合理布局，为世界经济发展增添动力，为各国消费者提供更多更好选择，有利于提升全球整体福祉。发展新能源产业、推动绿色低碳转型是当前各国共同愿望，只有协同推进全球绿色产供链的建设，才能形成全球产能格局的最优解，才能让全球绿色发展的成色更足。

(责编：刘叶婷、张悦)