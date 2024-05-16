首轮中英工商领袖和前高官对话5月16日在北京举行。双方参会代表围绕中英高水平合作的前景与挑战、中英新兴领域合作以及投资合作等议题展开深入讨论和交流。

中方代表认为，当前，世界百年变局仍在加速演进，债务水平高企、工业生产和产业链供应链脆弱性风险没有根本好转等仍是各国面临的共同挑战，安全问题凸显进一步加剧了这些挑战。与此同时，全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，为各国带来了重大发展机遇。中英同为世界重要经济体和联合国安理会常任理事国，双方经贸往来历史悠久，彼此经济结构互补，经贸合作基础好、潜力大，应深化宽领域、全方位、高水平合作，携手应对两国和全球重大挑战。双方应在深化传统领域合作的基础上，对接发展战略，不断挖掘新兴领域合作潜力，更好实现优势互补、互利共赢，推动构建稳定互惠的中英关系，并以中英合作的稳定性助力应对世界经济的不确定性，促进普惠包容的经济全球化不断向前发展。

英方代表表示，英中经贸合作有深厚的传统，有现实的需要，反对经贸脱钩，希望扩大两国合作。实现绿色可持续发展事关人类未来，是凝聚各国共识的重要领域，越来越多的国家参与并融入全球绿色发展进程，积极推进低碳转型。英中开展高水平绿色合作符合双方根本利益，也拥有巨大空间。在数字经济、生物医药、金融等领域，两国可以充分发挥各自优势，共同推动合作发展。投资是稳定经济增长的重要支柱，是促进国际经济合作的重要方式。在全球经济增速放缓、保护主义抬头的背景下，迫切需要充分发挥英中在投资领域的引领作用，为世界经济平稳增长注入持续动力。

首轮中英工商领袖和前高官对话由中国国际经济交流中心和英中贸易协会联合主办。据介绍，会后中国国际经济交流中心与英中贸易协会共同发表了联合声明，此次对话为两国企业搭建了一个重要对话平台，提供了交流沟通的重要渠道。（陈炜伟、李昌瑞）

(责编：岳弘彬、牛镛)