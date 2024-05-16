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中国工商界呼吁美方立即取消对华加征关税措施

2024年05月16日13:13 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月16日电 中国贸促会新闻发言人日前就美国贸易代表办公室发布对华加征301关税四年期复审结果发表谈话，呼吁美方切实遵守世贸组织规则，立即取消对华加征关税措施。

　　美国当地时间5月14日，美国贸易代表办公室发布对华加征301关税四年期复审结果，宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口相关产品加征关税。

　　“中国工商界对此表示坚决反对。”这位新闻发言人说，中国电动汽车、锂电池、光伏电池等相关行业通过持续技术创新、积极参与市场竞争，深度融入全球供应链，为全球节能减排、绿色创新发展注入了强劲动力。美国贸易代表办公室无视世贸组织规则，继续滥用301关税复审程序大幅提高部分自华进口产品关税，这是典型的单边主义和贸易保护主义做法。与此同时，美国还为本国电动汽车、半导体等产业提供大量补贴，这种做法明显违背市场经济原则和国际经贸规则，严重破坏了全球产业链供应链稳定与安全。

　　中国贸促会、中国国际商会代表中国工商界呼吁美方切实遵守世贸组织规则，立即取消对华加征关税措施，鼓励中美工商界加强互信与合作，共同维护产业链供应链稳定畅通，加快推动世界经济复苏。

(责编：刘叶婷、张悦)

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