新华社北京5月15日电 美国国家运输安全委员会14日公开马里兰州巴尔的摩撞桥事故初步调查报告，调查结果显示，“达利”号货轮撞桥前多次停电。

这是3月26日在美国马里兰州巴尔的摩拍摄的坍塌的大桥。新华社记者胡友松摄

报告说，初步调查发现，“达利”号在驶离巴尔的摩港前约10小时曾经历过一次停电，原因是一名船员在靠港检修时误关排气阀，导致货轮一台柴油发电机熄火。备用发电机随即自动启动，但短暂运行后因燃料压力不足而停止运转，再度引发停电。船员们随后调整了电力配置，把一个已经使用数月的变压器和断路器系统换成一个离港时处于激活状态的系统。

然而，这艘货轮在行驶中又经历了两次停电。在撞桥前约4分钟、距离大桥约1公里时，由于断路器意外跳闸，船上所有照明设备和其他大部分设备断电。随后电力短暂恢复，但货轮行驶至距离大桥约320米处时再次停电，三个转向泵全部停止工作，船员无法控制方向，货轮最终偏航撞桥。

美国国家运输安全委员会在事发后随即展开调查，目前仍在调查“达利”号靠港时第一次停电后的电力配置情况，以及这对行驶过程中发生停电事故的潜在影响。全部调查完成可能需要一年或更长时间。

报告说，调查人员还对肇事货轮所用燃料做了检测，没有发现任何质量问题。事故发生前后，船员们多次接受药物和酒精检测，均未发现问题。

美国联邦调查局4月启动刑事调查，调查人员登上“达利”号取证，并找到记录货轮关键信息的“黑匣子”。

“达利”号3月26日凌晨出港后不久因失去动力而撞到巴尔的摩“弗朗西斯·斯科特·基”大桥，导致钢制桥体坍塌，桥面上8名施工人员落水，其中两人获救，另外6人死亡。

巴尔的摩港是美国东海岸重要港口，撞桥事故导致港口航运受阻。巴尔的摩港目前已开放4个临时通道，预计5月底前将全面恢复运行。据马里兰州政府估计，大桥重建工程将耗资17亿至19亿美元，预计2028年秋季完工。（李彦南）

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