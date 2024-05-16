新华社北京5月15日电 日本东京警方消息人士15日说，一名18岁男子涉嫌今年2月参加早稻田大学入学考试时用带有照相功能的智能眼镜作弊，将被移送检察部门。

这是2021年3月31日在日本东京拍摄的早稻田大学早稻田校区正门。新华社记者杜潇逸摄

《产经新闻》以警方调查人员为消息源报道，这名考生是东京都一所高中的高三学生。他2月16日参加早稻田大学创造理工学部入学考试时，涉嫌用智能眼镜拍摄化学等科目试卷，把照片发送到身边的智能手机，再上传到社交媒体平台X，向多名联系人寻求答案，并根据回复填写答案。

其中一名联系人回复后察觉这名考生在作弊，于是联络早稻田大学方面。2月21日，这名考生参加早稻田大学商学部入学考试时，一名校方人员注意到他的眼镜上有微型摄像头。校方稍后报警。

这名高中生向警方供述，他先前参加日本的大学入学共通考试，成绩不理想，没能考取志愿上填报的国立大学，由此担心也考不上早稻田等私立名校。他承认参加早稻田大学上述两场考试时存在不当行为。

早稻田大学介绍，校方要求考生关闭具备通信功能的电子设备并放在包内，其中包括智能手机和可穿戴设备。据报道，在日本，考场缺乏信号屏蔽措施。

东京都警视厅16日以涉嫌弄虚作假行为妨碍他人业务为由把这名男子移送东京地方检察厅法办。

按照共同社的说法，这起案件说明日本高校入学考试正面临越来越多类似的作弊问题。2022年1月，一名女生因参加大学入学共通考试时涉嫌用智能手机作弊，按相同罪名移送检方。（胡若愚）

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