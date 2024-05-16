新华社耶路撒冷5月15日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列国防部长加兰特15日说，他反对以色列在战后控制加沙地带，以总理内塔尼亚胡应立即推出加沙战后安排计划。

加兰特当天发表视频讲话，呼吁内塔尼亚胡做出决定，宣布以色列不会对加沙地带进行“民事控制”，也不会建立“军事统治”。他说，内塔尼亚胡必须立即提出替代巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）管理加沙地带的方案，军事行动必须与政治行动同时进行。

内塔尼亚胡当天晚些时候发表视频声明回应说，只要哈马斯仍然存在，就不会有任何一方管理加沙地带，尤其是巴勒斯坦民族权力机构。他说，组建一个控制加沙地带机构的首要条件是“消灭哈马斯”。

另据沙特阿拉伯阿拉比亚电视台报道，哈马斯政治局领导人哈尼亚当天发表电视讲话说，任何将哈马斯排除在外的加沙战后计划都将被拒绝，以色列应为目前停火谈判的僵局负责。

以总理办公室今年2月发表声明说，内塔尼亚胡向安全内阁提交了关于加沙战后安排的方案供审议，方案涵盖以色列在加沙地带近期、中期和长期计划，包括军事行动、战后安全、民事安排。该方案将作为安全内阁讨论的基础。此后，以色列未正式宣布任何加沙战后安排计划。

(责编：刘叶婷、张悦)