人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以防长要求内塔尼亚胡立即推出加沙战后安排

2024年05月16日08:26 | 来源：新华网
小字号

　　新华社耶路撒冷5月15日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列国防部长加兰特15日说，他反对以色列在战后控制加沙地带，以总理内塔尼亚胡应立即推出加沙战后安排计划。

　　加兰特当天发表视频讲话，呼吁内塔尼亚胡做出决定，宣布以色列不会对加沙地带进行“民事控制”，也不会建立“军事统治”。他说，内塔尼亚胡必须立即提出替代巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）管理加沙地带的方案，军事行动必须与政治行动同时进行。

　　内塔尼亚胡当天晚些时候发表视频声明回应说，只要哈马斯仍然存在，就不会有任何一方管理加沙地带，尤其是巴勒斯坦民族权力机构。他说，组建一个控制加沙地带机构的首要条件是“消灭哈马斯”。

　　另据沙特阿拉伯阿拉比亚电视台报道，哈马斯政治局领导人哈尼亚当天发表电视讲话说，任何将哈马斯排除在外的加沙战后计划都将被拒绝，以色列应为目前停火谈判的僵局负责。

　　以总理办公室今年2月发表声明说，内塔尼亚胡向安全内阁提交了关于加沙战后安排的方案供审议，方案涵盖以色列在加沙地带近期、中期和长期计划，包括军事行动、战后安全、民事安排。该方案将作为安全内阁讨论的基础。此后，以色列未正式宣布任何加沙战后安排计划。

(责编：刘叶婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部