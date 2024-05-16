新华社东京5月15日电（记者胡晓格 郭丹）15日是冲绳回归日本本土52周年纪念日。冲绳多地民众当天前往驻日美军基地和日本自卫队驻地进行和平游行，强烈反对日本政府将冲绳打造成军事要塞，呼吁避免让冲绳再次沦为战场。

据日本共同社报道，当天清晨，冲绳民众来到驻日美军普天间基地施瓦布军营门前，高喊“52年来，冲绳受美军基地压迫的状况从未改变”等口号进行抗议。另有部分冲绳民众来到设有日本陆上自卫队驻地的石垣岛进行和平游行，高呼“不要基地，要和平冲绳”等口号，强烈反对日本政府将冲绳打造成军事要塞，并对冲绳可能再次沦为战场深表担忧。

1945年4月，美军占领冲绳。1972年5月15日，冲绳的施政权被正式交还给日本政府。冲绳县目前集中了约70%的驻日美军专用设施，日本政府也不断扩大自卫队在冲绳的驻地面积。

驻日美军在日本拥有治外法权，不受日本司法管辖。长期以来，美军基地引发的安全事故、飞机噪音、美军犯罪等问题严重影响冲绳人的日常生活，民众期盼冲绳成为“没有军事基地的和平之岛”。

(责编：刘叶婷、张悦)