人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

冲绳民众游行反对日本政府将当地打造成军事要塞

2024年05月16日08:22 | 来源：新华网
小字号

　　新华社东京5月15日电（记者胡晓格　郭丹）15日是冲绳回归日本本土52周年纪念日。冲绳多地民众当天前往驻日美军基地和日本自卫队驻地进行和平游行，强烈反对日本政府将冲绳打造成军事要塞，呼吁避免让冲绳再次沦为战场。

　　据日本共同社报道，当天清晨，冲绳民众来到驻日美军普天间基地施瓦布军营门前，高喊“52年来，冲绳受美军基地压迫的状况从未改变”等口号进行抗议。另有部分冲绳民众来到设有日本陆上自卫队驻地的石垣岛进行和平游行，高呼“不要基地，要和平冲绳”等口号，强烈反对日本政府将冲绳打造成军事要塞，并对冲绳可能再次沦为战场深表担忧。

　　1945年4月，美军占领冲绳。1972年5月15日，冲绳的施政权被正式交还给日本政府。冲绳县目前集中了约70%的驻日美军专用设施，日本政府也不断扩大自卫队在冲绳的驻地面积。

　　驻日美军在日本拥有治外法权，不受日本司法管辖。长期以来，美军基地引发的安全事故、飞机噪音、美军犯罪等问题严重影响冲绳人的日常生活，民众期盼冲绳成为“没有军事基地的和平之岛”。

(责编：刘叶婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部