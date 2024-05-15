新华社北京5月15日电（记者董雪）针对美方官员近期接连发表诋毁联大第2758号决议权威性的言论，炒作所谓“台湾地位未定论”，外交部发言人汪文斌15日在例行记者会上回答有关提问时表示，有关言论完全是对事实的歪曲，对历史的篡改，对国际法和国际关系基本准则的践踏，也是对美方自己承诺的背叛。

“台湾自古以来就是中国的一部分，这是历史事实，也是国际共识。”汪文斌说，1943年的《开罗宣言》和1945年的《波茨坦公告》明确规定把日本窃取的中国领土台湾归还中国，这些具有国际法律效力的文件构成了战后国际秩序的组成部分，也在法律上确认了台湾是中国不可分割的领土。

汪文斌表示，1971年10月25日，第二十六届联大以压倒性多数通过第2758号决议，从政治上、法律上和程序上干净彻底地解决了包括台湾在内全中国在联合国的代表权问题，明确了世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，而不是一个国家，明确了中国在联合国的席位只有一个，中华人民共和国政府是唯一合法代表，不存在“两个中国”“一中一台”。

他指出，美国是《开罗宣言》《波茨坦公告》的签署方，在中美三个联合公报中明确表示“美利坚合众国政府承认中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分”。美国领导人也多次承诺不支持“台独”，不支持“两个中国”“一中一台”。但近年来美方却公然质疑、曲解联大第2758号决议，不断虚化、掏空一个中国原则，大肆鼓噪台湾加入只有主权国家才能参加的联合国系统，与美方作出的承诺背道而驰，是在开历史的倒车。

“美方歪曲、诋毁联大第2758号决议的谬论，同日前美方公然宣称要求加沙立即停火的安理会第2728号决议‘没有约束力’如出一辙，都是美国对国际法和国际关系基本准则合则用、不合则弃的体现，是霸凌霸道的象征。”汪文斌说。

他说，霸权和强权主导国际关系的时代已一去不复返了。任何国家，包括美国在内，想要挑战联大第2758号决议、挑战一个中国原则，都是痴心妄想。在联大第2758号决议以压倒性多数通过前，美国就曾抛出所谓“双重代表权”提案，妄图制造“两个中国”“一中一台”，最终沦为废案。

“今天，美国再要逆时代潮流而动，打‘台湾牌’、搞‘以台制华’，只会遭到更大的失败。”汪文斌说。

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