新华社北京5月15日电（记者成欣、曹嘉玥）5月15日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京同巴基斯坦副总理兼外长达尔举行第五次中巴外长战略对话后共同会见记者时，有记者问及，针对美国最近连续多次对华实施单边制裁、加征高额关税，中方有何评论。

王毅表示，大家都看到，一段时间以来，美国频繁对华施加单边制裁，滥用301关税，近乎疯狂地打压中国的正常经贸科技活动。这是当今世界上最典型的霸道霸凌！说明美国一些人为了维护自己的单极霸权，已经到了失去理智的程度。美方不择手段打压中国，并不能证明美国的强大，反而暴露出美方已丧失自信，乱了方寸；并不能解决美国自身存在的问题，反而会对国际产供链的正常运转造成进一步破坏；并不能因此阻止中国的发展振兴，反而会激发14亿多中国人民更加奋发图强。

世贸组织已明确作出结论，美国的301关税违背世贸规则，是违反国际法的行为。世界上有基本常识的国际贸易人士也都认为，美方的这一做法既损人又不利己。美国作为世贸组织的创立者之一，不仅不愿当好表率，反而带头违规，不仅不纠正错误，反而错上加错。美方如何解释你们所标榜的“公平竞争”？如何取信于国际社会？

王毅强调，单边行径和保护主义违背时代发展潮流，必将被历史车轮碾碎。在全球经济复苏的关键时刻，国际社会应当正告美方，不要再给世界制造新的麻烦了。

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