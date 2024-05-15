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美国司法部称波音公司违反延期起诉协议

2024年05月15日16:22 | 来源：新华网
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　　新华社旧金山5月14日电（记者吴晓凌）美国司法部官员14日向得克萨斯州联邦法院提交信件表示，波音公司违反了2021年达成的延期起诉协议，司法部将在7月7日前告知法院是否对波音提出起诉。

　　美国司法部刑事司反欺诈处负责人格伦·莱昂在信中表示，波音未作出改进以发现和防止其触犯反欺诈法规，这违反了2021年达成的延期起诉协议。波音公司须在6月13日前回应政府的指控，司法部将考虑波音的解释“以决定是否提起诉讼”。

　　波音公司当日发表声明称，相信公司已经遵守了延期起诉协议的条款，并期待向司法部就这一问题做出回应。

　　埃塞俄比亚航空公司航班空难乘客家属的律师保罗·卡塞尔表示，司法部认定波音公司违反延期起诉协议是“积极的第一步”，“但我们需要看到司法部采取进一步行动，追究波音公司的责任。”

　　2018年10月和2019年3月，印度尼西亚狮子航空公司和埃塞俄比亚航空公司航班分别发生空难，总计346人遇难，失事飞机均为波音737 MAX 8型客机。2021年1月，美国司法部对波音公司提起相关刑事诉讼，并与其达成延期起诉协议。波音公司同意支付超过25亿美元的罚款和赔偿，并承诺进行充分合作，按要求实施合规和改进计划。

　　延期起诉协议于2024年1月7日到期。波音公司需要向美国司法部证明其遵守了协议条款，司法部将做出评估，决定是否免于起诉。如果波音公司在此期间犯下任何联邦重罪，或未能完全履行协议条款，美国司法部有权决定继续推进相关诉讼。

　　今年初，阿拉斯加航空公司运营的波音737 MAX 9型客机门塞掉落事故发生在延期起诉协议到期前两天。3月，有媒体援引相关文件和知情人士消息称，美国司法部已与该航班部分机组人员和乘客取得联系并开展询问，如司法部发现波音公司违反延期起诉协议，波音公司将可能会面临起诉。

(责编：刘叶婷、张悦)

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