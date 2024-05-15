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专访｜自贸协定开辟厄中经贸合作新局面——访厄瓜多尔生产、外贸、投资和渔业部部长加西亚

2024年05月15日15:26 | 来源：新华网
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　　新华社基多5月14日电　专访｜自贸协定开辟厄中经贸合作新局面——访厄瓜多尔生产、外贸、投资和渔业部部长加西亚

　　新华社记者廖思维

　　厄瓜多尔生产、外贸、投资和渔业部部长松索莱斯·加西亚日前接受新华社记者专访时表示，中国-厄瓜多尔自由贸易协定生效是厄中经贸合作的里程碑，不仅为厄优质商品进入中国市场开启机遇之门，而且有助于将中国的先进理念、技术和投资引入厄瓜多尔，助力厄经济社会发展。

　　中厄自贸协定5月1日正式生效。厄瓜多尔是中国第27个自贸伙伴，也是继智利、秘鲁、哥斯达黎加之后第四个与中国缔结自贸协定并生效的拉美国家。

　　加西亚表示，中国是厄瓜多尔第二大贸易伙伴和非石油类产品最大出口目的地。“中国有超过14亿人口，巨大的消费能力使其成为厄瓜多尔产品理想的出口目的地。”

　　加西亚说，除对虾、香蕉等传统商品外，近年来厄瓜多尔的麒麟果、咖啡、乳制品及其衍生产品也日益受到中国消费者青睐。在去年举办的第六届中国国际进口博览会上，厄瓜多尔麒麟果以其独特外形和可口味道吸引大量参观者驻足品尝。

　　加西亚说，厄瓜多尔麒麟果品质上乘、价格实惠，中国消费者对麒麟果的喜爱令人振奋。自贸协定生效后，厄瓜多尔麒麟果出口至中国的关税已被取消。

　　自贸协定生效后，中厄双方将分别对约90%的税目逐步相互取消关税，涵盖彼此主要出口产品。其中，约60%的税目在协定生效当天立即取消关税。

　　加西亚告诉记者，厄瓜多尔从中国进口的大部分商品是本国没有的原材料和生产资料。自贸协定生效后，大量厄瓜多尔企业将受益，通过优化供应链和产业链，开拓更广阔的市场。

　　加西亚认为，随着自贸协定生效实施，厄中双边贸易和投资将驶入增长“快车道”，为厄瓜多尔创造大量就业岗位，助力改善民生福祉。“希望未来有更多中国企业赴厄投资，将厄瓜多尔在南美洲的区位优势转化为经济增长动力。”

(责编：刘叶婷、张悦)

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