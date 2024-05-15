新华社联合国5月14日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽14日表示，中方将继续秉持客观公正立场，同有关各方保持沟通，为政治解决乌克兰危机作出不懈努力。

耿爽在安理会审议乌克兰问题时说，乌克兰危机仍在持续，近来地面冲突有所激化，不时发生造成严重人员伤亡和人道影响的恶性袭击事件，中方对此深表关切。针对乌克兰战火延宕不绝，人道局势日益严峻，中方一再呼吁冲突当事方保持理性克制，严格遵守国际人道法，避免袭击平民和民用基础设施。

耿爽表示，中方为推动危机政治解决发挥建设性作用，并就政治解决乌克兰危机提出“四个应该”，即各国主权、领土完整都应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。

耿爽说，历史反复证明，任何冲突最终只能通过谈判解决，军事手段带不来持久和平，乌克兰危机也不例外。中方呼吁冲突当事方尽快重启对话接触，共同推动局势降温，呼吁国际社会为尽快实现停火止战创造条件。

(责编：刘叶婷、张悦)