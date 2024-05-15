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芬兰媒体：西方应向中国学习发展电动汽车

2024年05月15日13:19 | 来源：新华网
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　　新华社赫尔辛基5月14日电（记者陈静 徐谦）芬兰发行量最大的报纸《赫尔辛基日报》14日发表社论说，面对中国电动汽车的成功，西方国家需要的是学习。中国电动汽车在质量上开始赶超西方，限制中国会令西方减缓自身向无化石燃料社会的转变，同时也阻碍了竞争。

　　这篇题为《现在轮到西方向东方取经了》的文章说，汽车行业在美国和欧洲经济中都扮演重要角色。西方国家正在通过加征关税和人为制造障碍来保护本国生产。美国拜登政府对中国电动汽车采取严厉措施，是因为它们在质量上开始赶超西方制造，并且价格更加便宜。

　　文章说，中国的电动汽车产业链经过了精心打磨。中国正在推动电池和储能技术发展。如果没有中国的光伏电池及其零部件，太阳能在全球能源生产中的份额将无法增长。

　　文章指出，西方试图遏制中国的同时，其实也在减缓自身向无化石燃料社会的转变，并阻碍竞争对提升生产率的促进作用——这些只是因为西方的生产无法跟上时代的步伐。限制别人并不能解决问题，现在是西方去学习和向东方取经的时候了。

(责编：刘叶婷、张悦)

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