新华社华盛顿5月13日电 美国航天局局长比尔·纳尔逊13日任命戴维·萨尔瓦尼尼为该机构的首席人工智能官。美航天局称，这一新设立的职位旨在确保美国航天领域跟上人工智能快速发展的步伐。

美航天局13日发布新闻公报说，这一最新任命是对萨尔瓦尼尼此前担任美航天局首席数据官职责的扩展，他将负责协调该机构在人工智能使用方面的战略愿景和规划。公报介绍，萨尔瓦尼尼是人工智能创新的倡导者，支持人工智能工具、平台和培训的发展及风险管理。担任首席人工智能官后，他将继续推动美航天局与其他政府机构、学术机构、行业伙伴和相关专家的合作，以确保该机构处于人工智能技术的前沿。

纳尔逊在公报中说：“人工智能在美航天局已经安全使用了几十年，随着这项技术的扩展，它可以加快发现的步伐。重要的是，我们要始终处于（技术）进步和负责任使用的前沿。”

公报介绍，美航天局使用了多样化的人工智能工具，包括将其用于支持航天任务和科研项目，分析数据以及开发能够自主支持航天器和飞行器的系统等。在正式设立首席人工智能官之前，美航天局首席科学家凯瑟琳·卡尔文曾代理主管人工智能相关事务。

据介绍，萨尔瓦尼尼于去年6月加入美航天局，此前曾在美国情报部门工作20多年，曾担任美国国家情报总监办公室架构与集成部门主任和首席架构师。

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