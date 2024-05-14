新华社奥斯陆5月13日电（记者张玉亮）第七届中国国际进口博览会推介会13日在挪威首都奥斯陆举行。多位与会人士表示，进博会是进入中国市场的重要平台，挪威企业应抓住这一机遇，积极参与进博会。

挪威创新署亚洲中东地区司司长奥勒·赫内斯表示，进博会为挪威企业提供了一个在华展示最新产品和技术、促进合作与交流的绝佳平台。挪威创新署作为挪威政府驻外官方贸易代表，一直积极支持挪威企业利用进博会平台进行推广，并乐于为相关企业参与进博会提供全方位支持。

曾多次组织挪威企业参与进博会的挪威中国商会会长爱丽丝·陈说，挪威船级社、康士伯数字等企业积极参与进博会，为开拓中国市场打下坚实基础。希望今年有更多挪威企业参与进博会。

阿克海洋生物公司是挪威最大的磷虾捕捞公司和磷虾油生产商。该公司中国区副总裁王黎明表示，通过参与进博会，公司在中国市场知名度大大提升，市场份额扩大。

国家会展中心（上海）总裁助理章伟民表示，2023年第六届进博会上，挪威有近30家企业参展，企业数量和参展面积均创历届新高。希望挪威企业继续参与进博会，深化双方的合作和友谊。

中国驻挪威大使侯悦表示，2023年中挪双边贸易额达143亿美元，中国持续成为挪威在亚洲的最大贸易伙伴。今年是中挪建交70周年，期待更多挪威企业以进博会为契机，向中国消费者展示挪威高质量的产品与服务，推动两国之间的贸易、投资和人文交流达到新的高度。

第七届进博会将于今年11月5日至10日在上海举办。

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