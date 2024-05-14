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希腊总理批评北马其顿新总统就职演说国名提法

2024年05月14日13:20 | 来源：新华网
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　　新华社雅典5月13日电（记者陈刚）希腊总理米佐塔基斯13日批评北马其顿新总统达夫科娃在就职演说中提及国名时使用“马其顿”不符合两国之前达成的协议。

　　北马其顿当选总统达夫科娃12日宣誓就职。在就职演说中，她在提及本国国名时使用了“马其顿”，导致希腊外长耶拉彼得里蒂斯当场离席。

　　米佐塔基斯说，北马其顿新总统对其国名的称呼“不可接受”，这违反了两国协议。

　　北马其顿总统办公室随后发表声明说，达夫科娃坚持认为她“有权使用‘马其顿’这个国名”，认为其做法符合欧洲价值观和原则。

　　欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔先后在社交媒体发文指出达夫科娃的做法不妥。冯德莱恩在社交媒体上表示：“北马其顿要想成功加入欧盟，最重要的是继续走改革之路并充分尊重具有约束力的协议。”

　　马其顿1991年脱离南斯拉夫独立，定宪法国名为“马其顿共和国”。希腊方面认为，这一国名暗示其对希腊马其顿省有领土和文化遗产要求。因国名争议，作为欧盟和北约成员的希腊反对“马其顿共和国”加入欧盟和北约。

　　经过多年斡旋谈判，两国在2018年6月达成协议，以马其顿更名为“北马其顿共和国”作为希腊同意其加入欧盟和北约的条件。2019年1月，两国议会先后批准该协议。2019年2月，马其顿正式更名为“北马其顿共和国”。

(责编：刘叶婷、张悦)

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