新华社布鲁塞尔5月13日电（记者潘革平）由上海市历史博物馆承办的“衷雅汇尚——旗袍与海派文化”展13日在比利时布鲁塞尔中国文化中心开幕。

展览以上海的城市发展为脉络，通过30余件精美旗袍以及珍贵老照片、广告画等历史影像，演绎旗袍之美，展示海派旗袍所代表的中国传统手工艺与西式裁剪方式相结合的非物质文化遗产的传承和创新发展，讲述上海这座城市始终焕发的蓬勃生命力和迷人魅力。

展览由中国驻比利时大使馆支持，上海市文化和旅游局、布鲁塞尔中国文化中心主办，将于5月14日至9月5日在布鲁塞尔中国文化中心向公众开放。

上海市副市长华源、中国驻比利时大使馆临时代办吴刚为展览揭幕。吴刚在致辞中表示，希望此次展览能进一步增进比利时及欧洲民众对中国传统服饰文化的认识，感受当代中国城市风貌和人民生活。

上海市历史博物馆馆长周群华在致辞中表示，希望通过此次展览，架设中比文化沟通的桥梁，编织中欧文明交流互鉴的纽带。

来自罗马尼亚的伊万娜·斯克埃什泰亚努在参观展览后表示：“我之前对20世纪初期的上海风貌和历史不太了解，这次旗袍展让我有机会近距离欣赏旗袍之美，更深入地了解上海。这些旗袍非常精美，将传统与现代结合在一起，能看到制作者一针一线中的巧思。这是一次中欧之间的文化交流，能让欧洲人看到中国文化的不同方面。”

(责编：刘叶婷、张悦)