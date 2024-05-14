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中方呼吁通过政治外交手段解决也门问题

2024年05月14日08:25 | 来源：新华网
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　　新华社联合国5月13日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽13日在安理会也门问题公开会上发言，呼吁通过政治外交手段解决也门问题。

　　耿爽说，解决也门问题，要依靠政治外交手段。有关各方应着眼也门人民共同福祉，坚持政治解决的大方向，排除干扰、相向而行，共同推进“也人主导、也人所有”的全面政治进程。各方特别是对也门局势有影响力的国家应为此发挥建设性作用。

　　耿爽表示，解决也门问题，要推动红海局势尽快降温。中方呼吁胡塞武装尊重各国商船根据国际法在红海水域的航行权利，立即停止有关袭扰行为。呼吁有关方面保持克制，停止采取加剧紧张局势的行动。

　　耿爽说，解决也门问题，要体现人道优先。国际社会应加大对也门人道援助力度，尽快兑现认捐承诺，提供食品、药品等也门人民亟需的物资。

　　耿爽强调，也门局势和红海局势同加沙冲突密切相关。冲突爆发至今已有7个多月，不仅造成前所未有的平民伤亡和人道灾难，也使地区和平稳定岌岌可危。中方敦促尽快落实安理会通过的第2712号、第2720号、第2728号决议，敦促有关国家加大对以色列劝说施压力度。中方愿继续同国际社会一道，为推动平息加沙战火、缓解人道灾难、实现中东和平稳定作出努力。

(责编：刘叶婷、张悦)

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