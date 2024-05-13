新华社北京5月13日电 加拿大西部不列颠哥伦比亚省近日野火肆虐，由于火势蔓延迅速，当地政府已下令该省一座城镇的所有居民立即撤离。

据美联社报道，不列颠哥伦比亚省纳尔逊堡镇以西数公里处10日燃起野火，11日过火面积几乎翻了一番，达到约17平方公里。当地居民发布的视频和照片显示，浓烟直冲云霄，大片区域被烟雾笼罩。

这是2023年8月18日拍摄的加拿大不列颠哥伦比亚省的山火。新华社发（不列颠哥伦比亚省野火管理局供图）

纳尔逊堡镇官员罗布·弗雷泽说，该镇及周边地区的3500名居民中大多数已被疏散，警方正挨家挨户上门确保所有人撤离。纳尔逊堡周边有3处野火火势较大，帕克湖附近的野火是其中之一。

受大风天气影响，野火产生的烟雾11日飘至邻省艾伯塔省部分地区，埃德蒙顿市空气质量较差。此外，麦克默里堡市西南方向约25公里处燃起野火，部分公路路段能见度可能受到影响。当地政府已发布警报，但尚未下达疏散令。

气象部门说，预计未来几天没有降雨，建议民众在室内活动。

加拿大去年经历有记录以来最严重的野火季，过火面积、持续时间、受影响人数、野火造成的碳排放量等均“创下纪录”，造成“毁灭性”破坏。加政府数据显示，加拿大去年野火季持续超过5个月，累计过火面积达18.5万平方公里。（李彦南）

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