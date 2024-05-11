新华社巴黎5月10日电（记者刘旸、肖亚卓）中法两国体育人士10日在法国巴黎举办“古都文明对话”活动，与会嘉宾阐释了对奥运精神的理解，讲述了各自的“奥运情缘”。

曾任北京冬奥组委新闻宣传部部长、现任北京第二外国语学院校务委员会主任的常宇表示，北京冬奥会结束后，奥运赛历来到巴黎奥运会，如同火炬接力一般，奥运精神在东、西方两个城市间传递。这是纪念中法建交60周年的重要议题，希望中法双方依托共同的体育盛事，向着共同目标前进。

“奥运会有公共规则，但在不同文化背景、社会体系和管理机制中去实施，展现出来不同魅力。法国有着深厚的艺术底蕴和文化积淀，人们在松弛和创造性的氛围中体验奥运会。我非常期待塞纳河畔的开幕式，与城市文明结合在一起。这是非常大胆、浪漫的想法，希望看到这个尝试展现出来的魅力。”常宇说。

巴黎奥运会和巴黎残奥会推广大使、法国弗朗什·孔泰大学副校长兼奥林匹克研究中心主任莫南表示，奥运会是对青少年的教育实践，是身体和智力健康的完美结合。巴黎奥运会将成为传播奥运价值理念和精神的有效载体和样板，将动员全社会将奥运精神推向新高度。奥运会同时要承担起伦理道德、性别平等、尊重残疾人等方面的社会责任。

法国退役跆拳道运动员帕斯卡·让蒂说：“奥运会是世界和平的灯塔，让不同国家和地区超越语言、文化和政治隔阂，缩小分歧、增加团结。我在中国生活了10年，充分体验了相互尊重、理解、包容、公平竞争与合作。奥运会是全球语言，我们应该抓住机会为年轻人创造美好时代。”

速度滑冰冬奥冠军、国际奥委会委员张虹说，中法在冬奥会上也有着不解之缘。“1992年法国阿尔贝维尔冬奥会上，中国队实现了冬奥奖牌‘零的突破’，速度滑冰选手叶乔波得到银牌。”

国际奥委会文化与奥林匹克遗产委员会委员侯琨说：“巴黎举办过三次夏奥会，给奥运发展带来许多创新和贡献，比如1924年巴黎奥运会诞生了第一个奥运村。法国人将艺术、教育和奥林匹克做了很深的连接。北京是‘双奥之城’，启发其他城市的未来发展。”

国际奥林匹克收藏家协会主席博拉汉姆从纪念品收藏角度阐述奥运遗产价值：“吉祥物、海报、明信片、纪念徽章都是见证奥运会的历史载体，承载着人们对奥运会的美好记忆，保存和分享将有助于传播奥运精神。有的吉祥物令人爱不释手，比如冰墩墩成为北京冬奥会的缩影和象征，2024巴黎奥运会的吉祥物也承载了法国历史文化和人文精神。”

法国策展人纳盖特认为，巴黎奥运会将让中法文化和体育交流上升到新高度，北京和巴黎的密切交流将取得丰硕成果。“中国在击剑、乒乓球、跳水等很多项目上都有成功的交流范例。从北京到巴黎是从一个文明到另一个文明、从世界一端到另外一端的交流，这种不间断的跨地域、跨文化交流，让中法友谊更坚固。”

索契、平昌、北京三届冬奥会志愿者齐怀远说：“每次做奥运志愿者都是全新体验，巴黎奥运会时，我将以司机身份出现在奥运村，对我来说是全新挑战，要尽快熟悉环境，争取为安全和谐的秩序贡献力量。现在走到国外当志愿者的中国人越来越多，今年应该也不例外。希望巴黎给我们机会，我们把微笑和服务从北京带到巴黎。”

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